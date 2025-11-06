Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

Telefon je oduzet u okviru istrage u slučaju namještanja tendera za dodjelu projekta u vrijednosti 1,2 miliona KM u oblasti IT tehnologija. Predmet je formiran na osnovi prijave firme Bloomteq.

Kako saznaje Kliks telefoni su oduzeti i Senadu Šantiću i Bojanu Laziću, vlasnicima firmi konzorcijuma koji su dobila budžetska sredstva na javnom pozivu koji je raspisalo ministarstvo na čijem čelu je Mijatović.

Bloomteq se prijavio na javni poziv za projekat “Razvoj start-ap ekosistema” u vrijednosti od 1,2 miliona KM, koji je 21. marta 2025. raspisao Mijatovićev resor. Kažu da su još tada prepoznali namještanje i nisu očekivali prolazak na konkursu.

Kada su 1. aprila objavljeni rezultati, od dvije firme koje su zadovoljile uslove, njihova je bila drugorangirana. 9. aprila uložili su formalni prigovor, koji je već 11. aprila, ekspresno odbijen.

Prema navodima Bloomteq, 28. aprila, prilikom potpisivanja ugovora sa konzorcijumom koji je dobio posao, Mijatović je dao izjavu u kojoj im je uputio javnu prijetnju, istakavši da “nema više Srebrenih malina, a svako ima pravo da iskoristi sve pravne radnje kako bi eventualno otklonio svoje nejasnoće”, aludirajući time na slučaj Respiratori.

Samo sedam dana kasnije, u Bloomteq dolazi poreska inspekcija, kako kažu, “specijalni tim inspektora za ušutkivanje” iz Tuzle.

“Da ovo sve ne bude zasnovano samo na našoj sumnji, pobrinuo se vlasnik jedne firme koja ima i privatne poveznice sa Mijatovićem, a koji je gostujući u podkastu Plenum javno priznao krivično djelo Vojina Mijatovića – doslovno je rekao da im je ministar obećao raspisati ‘javni’ poziv za njih i dodijeliti 1,2 miliona KM novca građana”, navode iz Bloomteq.

U podkastu Plenum, Senad Šantić, član pobjedničkog konzorcijuma Techstars Sarajevo, otvoreno je govorio o dogovoru s ministrom Vojinom Mijatovićem prije raspisivanja konkursa.

“Bojan i kolega Harun su imali sastanak sa Mijatovićem. On je bio zainteresiran. Trebalo je izaći na javni tender, i tada su napravili taj poziv”, izjavio je Šantić u podkastu Plenum.

Nakon emitovanja podkasta, Fondacija 787, koja je bila dio pobjedničkog konzorcijuma, odmah je istupila iz njega zbog sumnji u korupciju.

