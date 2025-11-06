Poznat identitet stradalih u jezivom požaru u Domu penzionera u Tuzli

Šest muškaraca i šest žena stradalo u požaru u Domu penzionera Tuzla, saopšteno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

"Uviđaj u Domu penzionera Tuzla, nakon tragičnog požara u kojem je 4. novembra živote izgubilo više štićenika Doma, je okončan. Obaviješteni smo iz UKC-a Tuzla da je još jedna žena, žrtva požara, preminula danas, S.T (rođena 1941. godine). Dakle, sada se radi o 12 žrtava požara. Smrtno je stradalo šest muškaraca i šest žena, svi štićenici Doma penzionera Tuzla", navode iz Tužilaštva.

Tužilaštvu Tuzlanskog kantona će u narednom periodu izvještaje dostaviti Sektor kriminalističke policije MUP-a TK, vještak elektro struke i vještak protivpožarne zaštite i zaštite na radu.

"O uzrocima požara ćemo obavijestiti javnost kada se analiziraju izvještaji i nalazi i mišljenja stručnih lica i istražitelja SKP MUP-a TK", navode i dodaju:

"Prema preliminarnim rezultatima do sada obavljenih obdukcija, koji su Tužilaštvu vještaci usmeno saopštili, svih 11 osoba je smrtno stradalo uslijed gušenja, odnosno trovanja ugljen monoksidom, uz to da je tijelo jedne žrtve i zahvaćeno vatrom. Obdukcija tijela danas preminule žene će biti obavljena u skorijem periodu."

Tužilaštvo je objavilo inicijale i godišta osoba koje su stradale u požaru.

Inicijali smrtno stradalih ženskih osoba su: R.K (rođena 1947. godine), R.Dž (rođena 1940. godine), M.L (rođena 1936. godine), S.T (rođena 1950. godine), H.J (rođena 1935. godine) i S.T (rođena 1941. godine).

Inicijali smrtno stradalih muških osoba su: Z.B (rođen 1958. godine), A.I (rođen 1944. godine), J.L (rođen 1944. godine), Z.M (rođen 1952. godine), M.M (rođen 1929. godine) i A.P (rođen 1948. godine).