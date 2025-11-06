Povrijeđeni u požaru u Domu penzionera: Četvoro na respiratoru

U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla danas se nalazi 15 pacijenata, povrjeđenih u požaru koji je zahvatio Dom penzionera Tuzla.

- Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizovano je sedam pacijenata, od kojih je četvero na aparatu za mehaničku ventilaciju - saopšteno je iz UKC-a Tuzla.

Dodaju da je trenutno pet pacijenata, štićenika Doma penzionera Tuzla, hospitalizovano na Klinici za plućne bolesti, a svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara.

Dva pacijenta hospitalizovana su na Klinici za interne bolesti, zdravstveno stanje pacijenata je trenutno stabilno.

Na Klinici za urologiju hospitalizovan je jedan pacijent povređen u požaru, koji je stabilnog stanja.

- Osoblje i svi raspoloživi kapaciteti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i dalje su na raspolaganju za potrebe smještaja korisnika Doma penzionera Tuzla - naveli su iz ove zdravstvene ustanove.