Logo

Povrijeđeni u požaru u Domu penzionera: Četvoro na respiratoru

Izvor:

Faktor.ba

06.11.2025

11:58

Komentari:

0
Повријеђени у пожару у Дому пензионера: Четворо на респиратору
Foto: Anadolija

U Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla danas se nalazi 15 pacijenata, povrjeđenih u požaru koji je zahvatio Dom penzionera Tuzla.

- Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizovano je sedam pacijenata, od kojih je četvero na aparatu za mehaničku ventilaciju - saopšteno je iz UKC-a Tuzla.

Dodaju da je trenutno pet pacijenata, štićenika Doma penzionera Tuzla, hospitalizovano na Klinici za plućne bolesti, a svi pacijenti su stabilnih vitalnih parametara.

Dva pacijenta hospitalizovana su na Klinici za interne bolesti, zdravstveno stanje pacijenata je trenutno stabilno.

Na Klinici za urologiju hospitalizovan je jedan pacijent povređen u požaru, koji je stabilnog stanja.

- Osoblje i svi raspoloživi kapaciteti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i dalje su na raspolaganju za potrebe smještaja korisnika Doma penzionera Tuzla - naveli su iz ove zdravstvene ustanove.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Dom penzionera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

BiH

Znali su da je Dom penzionera u Tuzli „potencijalno opasan“?

2 h

0
Конфузија око броја погинулих у Тузли: Званично их је 11, једна смрт није повезана са трагедијом

Hronika

Konfuzija oko broja poginulih u Tuzli: Zvanično ih je 11, jedna smrt nije povezana sa tragedijom

3 h

0
Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

Gradovi i opštine

Sablasna tišina u Tuzli: Ispred Doma penzionera upaljeno 12 svijeća za žrtve požara

17 h

0
Објављен снимак Дома пензионера у Тузли након апокалиптичних призора

Hronika

Objavljen snimak Doma penzionera u Tuzli nakon apokaliptičnih prizora

23 h

0

Više iz rubrike

АТВ сазнаје: Жарко Новаковић нови директор РиТЕ Угљевик

Gradovi i opštine

ATV saznaje: Žarko Novaković novi direktor RiTE Ugljevik

15 h

1
Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

Gradovi i opštine

Sablasna tišina u Tuzli: Ispred Doma penzionera upaljeno 12 svijeća za žrtve požara

17 h

0
Суфинансирањем стамбено збринути млади парови у Добоју

Gradovi i opštine

Sufinansiranjem stambeno zbrinuti mladi parovi u Doboju

18 h

0
Хрвати оптужују Исламску заједницу: Граде без дозволе гдје стигну

Gradovi i opštine

Hrvati optužuju Islamsku zajednicu: Grade bez dozvole gdje stignu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

58

Kabiri: Sarajevo je vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta

13

52

Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

13

51

Evo koje nepravilnosti su utvrđene na benzinskim pumpama u FBiH

13

47

Učenik crtežom nasmijao region

13

47

Podignuta optužnica za dilovanje droge u akciji ”Ugar”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner