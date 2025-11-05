Hrvati optužuju Islamsku zajednicu: Grade bez dozvole gdje stignu

„Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, Centralna gradska zona predstavlja područje Grada Mostara koje je pod neposrednom nadležnošću gradske uprave. Svaka gradnja u tom području mora biti u skladu s nadležnim zakonima i prostornim planom Grada Mostara, a postupanje mimo toga predstavljalo bi kršenje zakona Federacije BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom smislu, ne postoji pravni osnov za pozivanje na diskriminaciju bilo kojeg naroda“, saopštio je Klub Hrvata Gradskog vijeća Grada Mostara.

U saopštenju, koje potpisuje predsjednik Kluba Stanko Ćosić, ističe se da „zakon i Dejton ne poznaju privilegije, već jednakost naroda i građana“.

Poseban status

Klub Hrvata Gradskog vijeća Grada Mostara održao je sjednicu na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja u gradu i, kako se navodi, smatraju da je potrebno reagovati i podsjetiti javnost na pojedine činjenice.

„Podsjećamo da su Dejtonski mirovni sporazum, Ustav Bosne i Hercegovine i Statut Grada Mostara jasno utvrdili načelo jednakosti naroda i građana, bez postojanja bilo kakvih posebnih prava ili privilegija za bilo koju vjersku ili nacionalnu zajednicu. Ni Vašingtonski ni Dejtonski sporazum ne poznaju pojam posebnog statusa koji bi jednoj zajednici davao povlašćen položaj u Gradu Mostaru. Takozvani ‘poseban status’ Mostara, utvrđen navedenim sporazumima i Statutom Grada Mostara (OHR, 2004), podrazumijeva institucionalnu jednakost i jedinstvo odlučivanja, a ne teritorijalnu ili vjersku podjelu prava“, navedeno je u saopštenju.

Zbog toga, Klub Hrvata u mostarskom Vijeću smatra da je zahtjev za dodjelu objekta „Staklena banka“, u kojem je trebalo biti smješteno više federalnih ministarstava, a čime bi Mostar dobio veći administrativni značaj, „u najmanju ruku neosnovan“. Ipak, kako se dodaje, pozdravljaju volju za traženjem novih rješenja u gradu.

Dozvole Islamskoj zajednici

Klub Hrvata ističe da je izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta Mostar provedena u potpunosti u skladu sa zakonom. „Tri pravosudne institucije u BiH – Županijsko tužilaštvo, Opštinski sud i Županijski sud u Mostaru – pregledale su cjelokupnu dokumentaciju i utvrdile da nije bilo nezakonitosti. Sve je potvrđeno pravosnažnim odlukama, ali se i dalje nastavljaju politički pokušaji osporavanja projekta, uz razne neutemeljene tvrdnje i uvredljive kvalifikacije“, stoji u saopštenju.

Klub dodaje da je 2. jula 2025. godine od Odjeljenja za urbanizam i građevinu dobijen službeni odgovor da „nikada nisu izdate urbanističke i građevinske dozvole za izgradnju vjerskih objekata Islamske zajednice na lokalitetima Jasenica, Gornji Zalik, Raštani i Vrapčići“.

„Pozivamo Islamsku zajednicu, koja često govori o tobožnjim nezakonitostima, da predoči javnosti sve dozvole koje posjeduje za navedene objekte. Takođe, pozivamo nadležnu inspekciju Grada Mostara da, u skladu sa svojim ovlašćenjima i zakonskim propisima, sprovede sve potrebne radnje radi utvrđivanja zakonitosti izgradnje navedenih objekata. Optuživati druge za nelegalnu gradnju, dok istovremeno neko sam gradi objekte bez dozvole, može biti shvaćeno kao licemjerno ponašanje. Takvi postupci izazivaju nepovjerenje i gube kredibilitet, jer stvaraju dojam da se od drugih traži odgovornost za ono što je u skladu sa zakonom, dok se vlastiti postupci ne usaglašavaju s propisima. Čak i kada institucije potvrde zakonitost određenih radnji, ovakvo optuživanje može predstavljati pokušaj da se sakrije nepoštovanje zakona ili skrene pažnja s vlastitih grešaka“, ističe se u saopštenju.

Kuća od stakla

Klub Hrvata Gradskog vijeća Grada Mostara postavlja pitanje: „Podržava li Klub Bošnjaka kršenje zakonskih propisa Federacije BiH i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, te svjesno otvara nove podjele i napetosti u Gradu Mostaru?“

„Da li je to nastavak obrasca djelovanja koji vidimo u slučajevima nelegalne gradnje pojedinih vjerskih objekata Islamske zajednice na području Grada Mostara? Zabrinjava i činjenica da se pokušava uključiti predstavnike međunarodne zajednice u nezakonita rješenja, uprkos jasnim porukama sa posljednje sjednice Vijeća za provođenje mira u BiH, na kojoj je istaknuto da rješenja za izazove u zemlji moraju biti pronađena unutar domaćih institucija. Kao što kaže stara engleska poslovica: ‘Ne bacajte kamenje ako vam je kuća od stakla’. Zato Klub Hrvata Gradskog vijeća Grada Mostara poručuje Klubu Bošnjaka i Medžlisu Islamske zajednice da je vrijeme da prestanu bacati kamenje, s obzirom na svoju ‘staklenu kuću’, i da napokon počnu graditi Mostar zajedno – zakonito, partnerski i odgovorno, u interesu svih njegovih građana“, navedeno je u saopštenju.

(Bljesak)