Održan protest radnika RiTE Ugljevik

Dok Vlada Republike Srpske ne pokaže papir na kome "Istok 2" pripada isključivo RiTE Ugljevik, a ne nekom drugom, rudari neće raditi. Ostaju istrajni u svojim zahtjevima. Neki od njih su i smjena resornog ministra ali i uprave RiTE.

"Mi kao Sindikat već duže od godinu dana apelujemo na vraćanje koncesije, i sinoć je došlo do nekih obećanja, ali međutim kako vidim, ljudi ne vjeruju više nikome i traže određeni dokument", rekao je Boban Benović, predsjednik Sindikalne organizacije radnika RiTE Ugljevik.

"Teško im je vjerovati jer smo od 2013.toliko puta izlagani, toliko puta su nam obećavali ono što je i došlo do današnjeg dana. Ovo nije naša želja da mi štrajkujemo, mi hoćemo da radimo i da živimo na pošten način", rekao je Branislav Petronijević, radnik RiTE Ugljevik.

"Jedini i osnovni naš zahtjev je da se ta koncesija vrati RiTE 100%, ne preko Gas RS i drugih firmi, nego striktno RiTE Ugljevik, zatim investiranjem u RiTE i treći nam je zahtjev smjena kompletnog rukovodstva jer nismo zadovoljni njihovim radom", rekao je Milan Vićić, radnik RiTE Ugljevik.

Načelnik Ugljevika ponudio je juče sindikatu da dođe na današnje okupljanje. Predsjednik je rekao da ne želi da ovo bude politički skup, ipak danas je na bini govorio predsjednik PDP-a u Ugljeviku.

"Gdje sam ga pitao da li imam ja potrebe biti na tom skupu, odgovorio mi je da to nije politički skup da samo radnici hoće da se okupe i izraze svoje potrebe i probleme koje imaju i da neće ni načelnika ni odbornike i nikoga da vide na govornici", rekao je Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.

Ovo nije obična borba radnika za svoja prava nego priča koju vodi direktor ERS-a Luka Petrović, zajedno sa predsjednikom sindikata i grupom zaposlenih u namjeri da se on skine sa pozicije generalnog direktora. Problemi postoje, ali i radnici koji žele da ih riješe kako bi nesmetano radili. S druge strane su određene grupe koje imaju potpuno druge namjere, kaže Diko Cvijetinović.

"Ovo su zahtjevi pojedinih neradnika. Slobodno mogu da kažem predvođeni predsjednikom sindikata. Tu je još jedna grupa ljudi iz preduzeća uz podršku direktora Elektroprivrede Luke Petrovića. Iza ovog štrajka i ovih konstrukcija stoji direktno Luka Petrović. Čovjek koji je u zadnjih 6-7 godina doveo TE Ugljevik i cijeli energetski sistem Srpske u kolaps", rekao je Diko Cvijetinović, direktor RiTE Ugljevik.

Ni Petrović nije ostao dužan te je najavio krivičnu prijavu protiv Uprave RiTE Ugljevik i NN lica zbog ugrožavanja energetske bezbjednosti i stabilnosti Republike Srpske, ali i ispitivanja trogodišnjeg poslovanja ovog preduzeća u raznim segmentima.