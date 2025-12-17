Logo
Svaki peti Evropljanin živi sa rizikom od siromaštva i socijalne izolovanosti

SRNA

17.12.2025

12:36

Сваки пети Европљанин живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости

Problem pristupačnosti stanova i kuća u EU je aktuelan i urgentan, jer svaki peti Evropljanin, odnosno oko 83 miliona ljudi, trenutno živi sa rizikom od siromaštva i socijalne izolovanosti, upozorio je premijer Španije Pedro Sančez.

"To nije samo mišljenje stručnjaka i organizacija, nego i oko 50 odsto Evropljana smatra problem stalnog smještaja aktuelnim i urgentnim", napisao je Sančez u članku za evropsko izdanje lista "Politiko".

Prema njegovim riječima, postoje dva razloga za krizu u vezi sa stalnim smještajem.

"Prvi je to što je nakon finansijske krize 2008. godine značajno smanjeno ulaganje u izgradnju stambenih objekata, čime se stvorila situacija u kojoj je potražnja veća od ponude.

Drugi razlog je situacija u kojoj se stan ne gleda kao mjesto za život, već vrijedna imovina koja, recimo, može da se iznajmi turistima", smatra Sančez.

On je ocijenio da je Evropa "bedem vrijednosti demokratije, jedinstva i slobode", ali da same vrijednosti ne mogu da obezbijede nekome krov nad glavom.

Rada Manojlovic

Scena

Rada Manojlović poslije 18 godina priznala da li je bila nagovorena da bude u vezi sa Milanom Stankovićem!

Sančez je napomenuo da se smještaj, koji mora biti svačije pravo, pretvorio u zamku koja definiše sadašnjost ljudi i lišava ih budućnosti, što predstavlja rizik za jedinstvo, ekonomsku dinamiku i napredak u Evropi.

Španski premijer pozvao je na sprovođenje hitnih mjera, jer se kriza stanovanja, prema njegovom mišljenju, već širi Evropom i predstavlja novi faktor evroskepticizma, prenio je TASS.

"Evropljanima su smjesta potrebna konkretna rješenja", zaključio je Sančez.

Španija

Evropa

siromaštvo

