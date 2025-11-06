Logo

Konfuzija oko broja poginulih u Tuzli: Zvanično ih je 11, jedna smrt nije povezana sa tragedijom

06.11.2025

Foto: Anadolija

Javnost u BiH postala je zbunjena zbog oprečnog broja poginulih u požaru koji je preksinoć zadesio Dom penzionera u Tuzli. Prema zvaničnim informacijama, smrtno je stradalo 11 osoba, dok jedan smrtni ishod nije povezan sa tragedijom.

U srijedu u poslijepodnevnim satima se u javnosti pojavila informacija o 12. žrtvi požara koji je nastao u zgradi Doma penzionera u Tuzli, ali niko od nadležnih to zvanično nije mogao potvrditi.

Mediji koji su se vodili zvaničnim informacijama objavljivali su 11 žrtava, dok je nekolicina taj broj povećala za jednu osobu, pozivajući se na nezvanične izvore.

Međutim, iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK danas su zvanično ponovili da je u požaru smrtno stradalo 11 osoba, istaknuvši da smrtni slučaj koji se dodatno navodio nije povezan sa tragedijom.

Дом пензионера Тузла

Gradovi i opštine

Sablasna tišina u Tuzli: Ispred Doma penzionera upaljeno 12 svijeća za žrtve požara

"Jedna osoba, odnosno štićenik Doma penzionera u Tuzli je preminula neposredno prije požara, ali se ne smatra 12 žrtvom", kazali su iz Uprave policije MUP-a TK.

Podsjetimo, ranije danas su iz UKC-a Tuzla kazali da je u bolnici smješteno 15 pacijenata, od kojih je četvero na mehaničkoj ventilaciji.

