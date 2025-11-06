Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo iz Pečenjevaca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su D. D. (43) iz Pečenjevca, osumnjičenog da je izvršio krivično djelo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je 2. novembra, u kući u Pečenjevcu, usmrtio tridesetšestogodišnju ženu, a zatim se pobjegao.

Hronika Stravični detalji obdukcije: Partnerku pretukao, udavio, pa tijelo sakrio u zamrzivač

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Leskovcu.

Podsjetimo, tijelo nesrećne žene pronađeno je u zamrzivaču u porodičnoj kući osumnjičenog D.D. u selu Pečenjevce u Leskovcu. Inače, tijelo je pronašao rođeni brat osumnjičenog koji je naveo da je iz kuće čuo buku i svađu, i da je posumnjao da su se žrtva i osumnjičeni sukobili.