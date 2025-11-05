Logo

ATV saznaje: Žarko Novaković novi direktor RiTE Ugljevik

05.11.2025

22:53

Šef Kluba odbornika SNSD-a opštine Ugljevik Žarko Novaković postavljen je za novog direktora RiTE Ugljevik, saznaje ATV.

Odluka je donesena nakon sjednice Nadzornog odbora na kojoj je sa funkcije direktora smijenjen Diko Cvijetinović.

Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, smijenjena je kompletna uprava Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

RiTE Ugljevik

