Dodik i Minić stigli u Bileću

Predsjednik Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić stigli su danas u posjetu Bileći.

Zvaničnike je dočekao načelnik opštine Bileća Miodrag Parežanin.

Dodik će u Bileći položiti kamen temeljac za izgradnju vrtića u čiju izgradnju i opremanje će biti uloženo 4,2 miliona KM, što su sredstava iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Novi vrtić u Bileći biće jedan od najsavremenijih u Republici Srpskoj i u njemu će moći biti smješteno 200 djece, čime će biti riješen višegodišnji problem zbog manjka kapaciteta.

Društvo Minić: Čestitam svim našim izvođačima, impresioniran sam

Ugovor o izgradnji novog vrtića potpisan je sredinom oktobra, a riječ je o jednoj od najvećih investicija u Bileći u proteklih desetak godina.

Zgrada vrtića će se prostirati na oko 1.500 metara kvadratnih neto korisnog prostora, a planirano je da radovi budu završeni za 10 mjeseci, odnosno do početka naredne školske godine.

Društvo Dodik: Ovo je jedan grandiozni poduhvat

Novi vrtić u Bileći biće smješten u kompleksu "Bećaruša" gdje postoji prirodno okruženje za boravak djece, a biće izgrađena i pristupna saobraćajnica i parking površina.

Opština Bileća uradila je ostale neophodne radove poput projektne dokumentacije i rješenja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju novog vrtića, prenosi Srna.