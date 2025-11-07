Hoće li biti prijevremenih izbora?

Prijevremeni izbori su nam tu iza ćoška, a još se ne zna da li će se održati. Prvi problemi nastali su zbog budžeta,a sada je problem žalba na javnu nabavku koja se odnosi na transport izbornog materijala.

Žalba je u Kancelariju za razmatranje žalbi stigla stigla 27.10. Međutim njima to nije bilo toliko hitno pa su sjednicu o toj temi prvobitno odlučili da bude 13. novembra ali su se predomislili pa će ipak biti dva dana ranije.

"Ovaj organ je prepoznao hitnost predmetnog slučaja i zakazao sjednicu na dan 11.11.2025. godine na kojoj će se razmatrati predmetna žalba. Budući da predmetni spis iziskuje određene pripreme, svi materijali su dostavljeni članovima Ureda a sve u cilju pstupanja na dan 11.11.2025. Nakon što odluka bude donesena ista će bez odlaganja biti dostavljena strankama u postupku i objavljena na Portalu javnih nabavki", istakli su iz Kancelarije za žalbe.

U međuvremenu, CIK BiH je od 23. 9 do 07. 11. objavila niz javnih nabavki koje se odnose na prijevremene izbore ukupne vrijednosti više od pola miliona maraka. Neke su poništene, neke u toku.

Iz Centralne izborne komisije BiH poručuju da su spremni, da je počelo štampanje glasačkih listića i da su birački odbori već raspoređeni. Ipak, pitali smo ih da li će odluka Kancelarije za razmatranje žalbi uticati na održavanje izbora?

"Mi za sad ne razmatramo tu mogućnost pravimo planove pa ćemo vidjeti šta uraditi. Mi imamo dodatni problem ako se žalba uvaži moramo potpisati ugovor sa drugoplasiranim ako s njim potpišemo opet ima pravo žalbe deset dana i to nas usporava sačekaćemo rezultate pa ćemo vidjeti", navodi iz CIK-a BiH Jovan Kalaba.

Spremna je i banjalučka izborna komisija. Kažu da vrše posljednje pripreme, ali je još uvijek upitno kada će stići materijal za glasanje.

"Pripreme teku u skladu sa rokovima koje je postavio CIK. Krajnji rok je 20 novembar. Dostavlja se u više faza neosjetljivi i osjetljivi materijal. CIK nije dostavio neosjetljivi materijal ali se nadam da će blagovremeno stići. Oni su tražili su izjašnjenje da li možemo materijal da preuzmemo u skladištu CIK-a, mi smo rekli da nismo u mogućnosti preuzeti tu obavezu jer smo mi velika izborna jedinica", istakao je predsjednik GIK-a Banjaluka Dubravko Malinić.

Izborna kampanja počinje 8. novembra i trajaće do 22. u 7 sati ujutru kada počinje izborna tišina. Izbori su planirani 23. novembra, ali još se čeka bijeli dim - u ovom trenutku iz Kancelarije za razmatranje žalbi.