Dodik: Najveći grijeh Republike Srpske je što je uspješna i stabilna

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je najveći grijeh Republike Srpske to što je ona uspješna i stabilna, te da to ne mogu da podnese oni koji Srpskoj žele zlo.

"Republika Srpska se gradi i radi. Ima onih koji ne vide, ali vjerujem da to rade iz pakosti, jer žele da ospore jedan ozbiljan napor u kome je Republike Srpska spremna da u narednoj godini ima investicione radove vrijedne više od četiri milijarde KM", rekao je Dodik novinarima u Vukosavlju.

Dodik je poručio da nema mjesta u Republici Srpskoj gdje se nešto ne radi.

"U toku je rekonstrukcija trase puta od Klašnice prema Banjaluci, a kreće i obnova puta od Banjaluke prema Novoseliji. Od Prijedora prema Banjaluci se uveliko gradi autoput. Tu su i ulaganja u zdravstveni sektor, gdje je u toku završetak gradnje bolnice u Trebinju, koja će biti spremna za otvaranje do kraja decembra", istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je juče obišao dovodni tunel HE "Dabar", čija je gradnja počela prije šest-sedam godina, te da je riječ o ogromnoj investiciji.

Kad je riječ o gradnji autoputeva, Dodik je rekao da je ostao još jedan problem, a to je da se redefinišu odnosi sa evropskim bankarskim institucijama u vezi koridora "Pet ce"

"Prije toga moramo da korigujemo naše planove vezano za izgradnju protočnih hidroelektrana na rijeci Bosni, jer bi se u suprotnom kvota digla na 10 do 15 metara, što bi bila preskupa investicija. Predložićemo Narodnoj skupštini rješenje po kome ćemo povući raniji plan o gradnji elektrana", pojasnio je Dodik.

Dodik je istakao da se energetski objekti grade širom Republike Srpske, te da je vidljiva ekspanzija privatnih ulaganja u solarnu energiju.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska u ovoj godini ima oko 2,6 milijardi KM investicija.

"U ovoj godinama imamo odlične ekonomske parametre. Blizu smo 20 milijardi KM domaćeg proizvoda. Želim da nastavimo da intenziviramo radove koje će nas povući i da imamo rast oko tri odnos u ovoj godini", rekao je Dodik i dodao da je rast u prvih šest mjeseci 2,2 odsto.

Republika Srpska, dodao je Dodik, najmanje je zadužena zemlja, čiji je ukupan 31 odsto, a javni dug je 28 odsto BDP-a.

"Mi imamo najniži budžetski deficit, koji je u prošloj godini bio 0,4 odsto, a u ovoj godini je moguće da nešto bude veći, ali ne više od jedan odsto", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da je Republika Srpska u nemogućim okolnostima radila veoma teške poslove.

"Naša najveća kočnica je BiH, da nema BiH i da imamo slobodu u kreiranju poslovnog ambijenta i izgradnje infrastrukture, mi ne bi imali nikakvih problema. BiH je kočnica na projektu "Buk bijele", koja je do sada mogla biti izgrađena", naglasio je Dodik.

Dodik je podsjetio da je u najpovoljnijim uslovima krenula izgradnja aerodroma u Trebinju, što je Sarajevo zaustavilo.

"Ali, živimo u takvim okolnostima i ipak pravimo napredak. I iduće godine naše ambicije su velike. U naredne tri godine gradićemo gasovod od Banjaluke do Bijeljine i dalje prema Zvorniku. I u tom projektu su nas u Sarajevu zaustavili", podsjetio je Dodik.