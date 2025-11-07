Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

Izvor:
ATV
07.11.2025
17:09
Komentari:0
Iz banjalučke “Elektrokrajine” korisnike su obavijestili o planiranim radovina na elektromreži tokom nadolazećeg vikenda, a zbog toga će dijelovi većine naselja u gradu ostati bez struje na 15 minuta.
Riječ je o radovima koji će se obavljati u nedjelju ujutro, i to od pet do pet časova i 15 minuta.
Društvo
FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo
U tom periodu bez struje će biti dijelovi naselja Centar, Kočićev Vijenac, Petrićevac, Nova Varoš, Rosulje, Paprikovac, Lauš i Pobrđe.
Kao razlog zbog koga će veći dio grada ostati bez struje navode se “radovi elektroprenosa”.
Banja Luka
Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke
Takođe, zbog planiranih radova, u nedjelju će od devet do 13 časova bez struje biti i dio poslovne zone u Ramićima.
Radnici će izaći na teren i u subotu, pa od devet do 14 časova neće biti struje u dijelu ulice Žarka Zgonjanina.
Banja Luka
2 h0
Banja Luka
6 h0
Banja Luka
10 h0
Banja Luka
23 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu