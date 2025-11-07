Logo

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

Izvor:

ATV

07.11.2025

17:09

Foto: Ustupljena fotografija

Iz banjalučke “Elektrokrajine” korisnike su obavijestili o planiranim radovina na elektromreži tokom nadolazećeg vikenda, a zbog toga će dijelovi većine naselja u gradu ostati bez struje na 15 minuta.

Riječ je o radovima koji će se obavljati u nedjelju ujutro, i to od pet do pet časova i 15 minuta.

Трудница

Društvo

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

U tom periodu bez struje će biti dijelovi naselja Centar, Kočićev Vijenac, Petrićevac, Nova Varoš, Rosulje, Paprikovac, Lauš i Pobrđe.

Kao razlog zbog koga će veći dio grada ostati bez struje navode se “radovi elektroprenosa”.

banjaluka

Banja Luka

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

Takođe, zbog planiranih radova, u nedjelju će od devet do 13 časova bez struje biti i dio poslovne zone u Ramićima.

Radnici će izaći na teren i u subotu, pa od devet do 14 časova neće biti struje u dijelu ulice Žarka Zgonjanina.

