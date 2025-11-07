Borac i Radnički igraju za Žižovića: Sav prihod ide porodici

Izvor:
Agencije
07.11.2025
16:42
Komentari:0
Fudbaleri Borca i Radničkog iz Kragujevca odigraće u subotu 15. novembra prijateljsku utakmicu u čast preminulog Mladena Žižovića.
Iz banjalučkog kluba su saopštili da će sav prihod od utakmice biti doniran Žižovićevoj porodici.
Cijena ulaznica je 5 KM.
Republika Srpska
"Projekat auto-puta Vukosavlje-Brčko može da ide u realizaciju"
U Banjaluci ne žele da zaborave sve što je Žižović učinio za crveno-plavi klub, prvo kao igrač, a pogotovo kao trener kada je sa Borcem ostvario najveći klupski uspjeh u istoriji, plamanom u osminu finala Lige konferencija.
Žižovića je smrt dočekala na klupi Radničkog iz Kragujevca na utakmici protiv Mladosti iz Lučana, kada se srušio pored terena.
Hronika
Posvađao se sa komšinicom, pa je lopatom udario po glavi i stomaku
Iako je hitna pomoć brzo reagovala, Žižoviću nažalost nije bilo spasa.
Podsjetimo, Mladen Žižović je sahranjen juče na Gradskom groblju u Bijeljini. Od nekadašnjeg trenera su se oprostili prijatelji i brojni sportski radnici.
Borčevci,— FK Borac Banja Luka (@fkboracofficial) November 7, 2025
U subotu, 15. novembra (14.00 časova), igramo utakmicu koja je više od fudbala.
GRADSKI STADION NEKA BUDE PUN!
Cijena ulaznica je 5 KM, a sav prihod biće doniran porodici Mladena Žižovića.
SVI NA GRADSKI,
ZA NAŠEG ŽILETA!
🔴🔵 pic.twitter.com/ebuPkacTjO
Svijet
47 min0
Hronika
52 min0
Republika Srpska
57 min0
Ekonomija
1 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu