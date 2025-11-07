Borac i Radnički igraju za Žižovića: Sav prihod ide porodici

Fudbaleri Borca i Radničkog iz Kragujevca odigraće u subotu 15. novembra prijateljsku utakmicu u čast preminulog Mladena Žižovića.

Iz banjalučkog kluba su saopštili da će sav prihod od utakmice biti doniran Žižovićevoj porodici.

Cijena ulaznica je 5 KM.

U Banjaluci ne žele da zaborave sve što je Žižović učinio za crveno-plavi klub, prvo kao igrač, a pogotovo kao trener kada je sa Borcem ostvario najveći klupski uspjeh u istoriji, plamanom u osminu finala Lige konferencija.

Žižovića je smrt dočekala na klupi Radničkog iz Kragujevca na utakmici protiv Mladosti iz Lučana, kada se srušio pored terena.

Iako je hitna pomoć brzo reagovala, Žižoviću nažalost nije bilo spasa.

Podsjetimo, Mladen Žižović je sahranjen juče na Gradskom groblju u Bijeljini. Od nekadašnjeg trenera su se oprostili prijatelji i brojni sportski radnici.