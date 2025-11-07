Logo

Borac i Radnički igraju za Žižovića: Sav prihod ide porodici

Izvor:

Agencije

07.11.2025

16:42

Komentari:

0
Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

Fudbaleri Borca i Radničkog iz Kragujevca odigraće u subotu 15. novembra prijateljsku utakmicu u čast preminulog Mladena Žižovića.

Iz banjalučkog kluba su saopštili da će sav prihod od utakmice biti doniran Žižovićevoj porodici.

Cijena ulaznica je 5 KM.

Вишковић и Додик

Republika Srpska

"Projekat auto-puta Vukosavlje-Brčko može da ide u realizaciju"

U Banjaluci ne žele da zaborave sve što je Žižović učinio za crveno-plavi klub, prvo kao igrač, a pogotovo kao trener kada je sa Borcem ostvario najveći klupski uspjeh u istoriji, plamanom u osminu finala Lige konferencija.

Žižovića je smrt dočekala na klupi Radničkog iz Kragujevca na utakmici protiv Mladosti iz Lučana, kada se srušio pored terena.

Лопата

Hronika

Posvađao se sa komšinicom, pa je lopatom udario po glavi i stomaku

Iako je hitna pomoć brzo reagovala, Žižoviću nažalost nije bilo spasa.

Podsjetimo, Mladen Žižović je sahranjen juče na Gradskom groblju u Bijeljini. Od nekadašnjeg trenera su se oprostili prijatelji i brojni sportski radnici.

Podijeli:

Tagovi:

Mladen Žižović

In memoriam

FK Borac

radnički

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тинејџер бомбаш се разнио током молитве, више од 50 повријеђених

Svijet

Tinejdžer bombaš se raznio tokom molitve, više od 50 povrijeđenih

47 min

0
Мајка која је тукла дијете у аутобусу

Hronika

Šamarala dijete pred svima u autobusu, policija na nogama

52 min

0
Којић: Звиздић лицемјеран - смета му легитимни Сијарто, а не смета нелегитимни Шмит

Republika Srpska

Kojić: Zvizdić licemjeran - smeta mu legitimni Sijarto, a ne smeta nelegitimni Šmit

57 min

0
''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

Ekonomija

''Biće utvrđena odgovornost za stanje u RiTE Ugljevik''

1 h

1

Više iz rubrike

Ово је коначна одлука Звезде о Владану Милојевићу!

Fudbal

Ovo je konačna odluka Zvezde o Vladanu Milojeviću!

3 h

0
Контроверзна порука на трибинама: "Мора бити рата са Турцима"

Fudbal

Kontroverzna poruka na tribinama: "Mora biti rata sa Turcima"

8 h

0
Меси се враћа у Европу?

Fudbal

Mesi se vraća u Evropu?

8 h

0
Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

Fudbal

Znate li da država od 240 miliona stanovnika nema fudbalsku ligu? FIFA reagovala

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

17

05

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

17

01

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

16

57

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

16

51

Policajci dobijaju kamere na uniforme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner