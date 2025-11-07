Znate li da država od 240 miliona stanovnika nema fudbalsku ligu? FIFA reagovala

Dok je fudbal jedini sport koji se igra na svakom uglu zemlje, postoji i država u kojoj ne postoji fudbalska liga, a nalazi se među najvećih pet na svijetu po broju stanovništva.

Naravno, radi se o Pakistanu. Država sa više od 240 miliona stanovnika, koja je i peta najmnogoljudnija zemlja svijeta iza Kine, Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Indonezije, nema svoju fudbalsku ligu.

Haos koji decenijama traje u Fudbalskom savezu Pakistana prouzrokovao je da u ovoj državi, iako se fudbal voli i prati, ne postoji nacionalni šampionat, a liga je postojala i suspendovana je 2019. godine.

Razlog su stalna administrativna predviranja, finansijska nestabilnost klubova i problemi s licencama kod klubova koji bi trebali učestvovati. Zapravo, jedini i ključni problem, od kojeg sve polazi, je to što postoje dvije zvanične frakcije u Fudbalskom savezu Pakistana i koje se decenijama bore za kontrolu nad savezom.

Srbija FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije sa 87.500 franaka

Istovremeno, Pakistan ima aktivnu fudbalsku reprezentaciju, ali su njeni rezultati zapravo slika i prilika nedostatka nacionalnog šampionata.

Jedino kakvo-takvo takmičenje u državi je Nacionalni kup u kojem se takmiče klubovi i odatle daju reprezentativce ove azijske zemlje.

Pakistanska liga je ostala neaktivna od 2019. godine, a formirana je 2004. godine. U tom periodu titule su osvajali Khan Research Laboratories (pet puta), WAPDA (četiri puta), Pakistan Army (dva puta) i K-Electric (jedanput).

Liga je prvi put suspendovana 2015. godine i bila neaktivna do 2018. godine. Narednu sezonu su organizovale dvije različite federacije, a FIFA i AFC (krovno tijelo azijskog fudbala) nisu je priznale.

Fudbal Ronaldo najavio da uskoro završava karijeru

Raspad se dogodio jer su ligu osnovale dvije figure. Jednu je organizovao Faisal Saleh Hajat, predsjednik Fudbalskog saveza Pakistana kojeg je priznala FIFA, a drugu Ashfaq Hussain Shah, kojeg nije priznala FIFA i koji je formirao paralelni fudbalski savez.

Hussain Shah je 2021. godine sa svojom paralelnom grupom i savezom oformio ligu, ali ju je FIFA odmah suspendovala. Većina klubova tom prilikom je raspuštena.

Posljednjih mjeseci aktivno se radi na formiranju novog takmičenja kako bi i Pakistan od naredne sezone dobio ligu.

FIFA je osnovala Komitet za normalizaciju, nešto što se već dešavalo i u Bosni i Hercegovini, a cilj komiteta je da se formira kratkoročna liga.

Ipak, bez stabilne fudbalske federacije, nije bilo moguće kontinuirano organizovati profesionalnu ligu, pa sve ostaje na prijedlogu. FIFA će probati kroz oproban recept, preko Komiteta za normalizaciju, da normalizira fudbal u Pakistanu, ali je pred njom još mnogo posla.