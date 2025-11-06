Doboj: Stadion ''Luke'' sija punim sjajem

Na stadionu "Luke" u Doboju zasijali su reflektori na oduševljenje svih u taboru FK Sloga.

U FK Sloga priveli su kraju veliki infrastrukturni projekat i sada će svoje utakmice moći da igraju i u noćnom terminu.

“Dok je pun mesec tiho sjao nad Dobojem, svjetla sa "Luka" zasijala su još jače. Večeras smo pustili u rad reflektore koji su obasjali teren, ali i lica svih nas koji volimo "Slogu", poručio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Pohvale na račun urađenog stigle su i od Vice Zeljkovića, predsjednika N/FS BiH.

"Još jedan kapitalni projekat je priveden kraju. Svi stadioni u WWIN ligi sada imaju reflektore", naveo je Zeljković.