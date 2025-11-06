Logo

Doboj: Stadion ''Luke'' sija punim sjajem

Izvor:

ATV

06.11.2025

21:01

Komentari:

0
Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем
Foto: Ustupljena fotografija

Na stadionu "Luke" u Doboju zasijali su reflektori na oduševljenje svih u taboru FK Sloga.

U FK Sloga priveli su kraju veliki infrastrukturni projekat i sada će svoje utakmice moći da igraju i u noćnom terminu.

“Dok je pun mesec tiho sjao nad Dobojem, svjetla sa "Luka" zasijala su još jače. Večeras smo pustili u rad reflektore koji su obasjali teren, ali i lica svih nas koji volimo "Slogu", poručio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Pohvale na račun urađenog stigle su i od Vice Zeljkovića, predsjednika N/FS BiH.

"Još jedan kapitalni projekat je priveden kraju. Svi stadioni u WWIN ligi sada imaju reflektore", naveo je Zeljković.

Podijeli:

Tagovi:

FK Sloga

Doboj

fudbal

Vico Zeljković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

Fudbal

Ognjen Vranješ završio fudbalsku karijeru

1 h

0
Сахрањен Младен Жижовић

Fudbal

Sahranjen Mladen Žižović

6 h

2
У Бањалуци осванули билборди посвећени Младену Жижовићу

Fudbal

U Banjaluci osvanuli bilbordi posvećeni Mladenu Žižoviću

6 h

0
Младен Жижовић

Fudbal

Mladen Žižović dobio mural u Bijeljini

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Teška nesreća u Crnoj Gori: Poginuo vozač, suvozač teško povrijeđen

21

44

Četiri horoskopska znaka koje svi žele za prijatelje

21

43

Greškom ga pustili iz zatvora: Bili se svojevoljno sa osmijehom vratio na robiju

21

33

Cvijanović: Neustavno vođen sudski postupak protiv Dodika

21

32

Fanatik autom pogazio više ljudi: Naredio mi je da se žrtvujem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner