Mladen Žižović dobio mural u Bijeljini

06.11.2025
15:32
Komentari:0
Mural u čast preminulom fudbalskom treneru Mladenu Žižoviću osvanuo je u Bijeljini.
Žižović je bio i trener Radnika, a navijači bijeljinskog kluba odali su počast ovom stručnjaku.
Žižoviću u čast prethodno je oslikan i mural u Banjaluci.
Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, preminuo je u ponedjeljak tokom prvog poluvremena utakmice srpske Superlige između Mladosti iz Lučana i Radničkog, pišu Nezavisne.
Gradovi i opštine
49 min0
Ekonomija
42 min0
Zanimljivosti
57 min0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu