Mladen Žižović dobio mural u Bijeljini

Mural u čast preminulom fudbalskom treneru Mladenu Žižoviću osvanuo je u Bijeljini.

Žižović je bio i trener Radnika, a navijači bijeljinskog kluba odali su počast ovom stručnjaku.

Žižoviću u čast prethodno je oslikan i mural u Banjaluci.

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, preminuo je u poned‌jeljak tokom prvog poluvremena utakmice srpske Superlige između Mladosti iz Lučana i Radničkog, pišu Nezavisne.