Logo

Mladen Žižović dobio mural u Bijeljini

06.11.2025

15:32

Komentari:

0
Младен Жижовић
Foto: ATV

Mural u čast preminulom fudbalskom treneru Mladenu Žižoviću osvanuo je u Bijeljini.

Žižović je bio i trener Radnika, a navijači bijeljinskog kluba odali su počast ovom stručnjaku.

Žižoviću u čast prethodno je oslikan i mural u Banjaluci.

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, preminuo je u poned‌jeljak tokom prvog poluvremena utakmice srpske Superlige između Mladosti iz Lučana i Radničkog, pišu Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi:

Mladen Žižović

mural

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик и Минић положили камен темељац за изградњу новог вртића

Gradovi i opštine

Dodik i Minić položili kamen temeljac za izgradnju novog vrtića

49 min

0
Биткоин у благом расту, на тржишту и даље опрез

Ekonomija

Bitkoin u blagom rastu, na tržištu i dalje oprez

42 min

0
Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

Zanimljivosti

Braća na tavanu pronašla najskuplji strip na svijetu

57 min

0
На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију

Hronika

Na granici ”pao” osumnjičeni za zloupotrebu djece za pornografiju

1 h

0

Više iz rubrike

Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

Fudbal

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

7 h

0
ФК Борац и Бањалука упутили посљедњи поздрав Младену Жижовићу

Fudbal

FK Borac i Banjaluka uputili posljednji pozdrav Mladenu Žižoviću

19 h

0
Омладинци ФК Борац: Побједе за Младена Жижовића

Fudbal

Omladinci FK Borac: Pobjede za Mladena Žižovića

20 h

0
Влаховић у елитном друштву

Fudbal

Vlahović u elitnom društvu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

11

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

16

04

Sahranjen Mladen Žižović

15

59

Minić: Prekinut štrajk, radnici RiTE Ugljevik ponovo na poslu

15

58

Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

15

50

Dodik: Cilj nam je da u svim opštinama imamo dovoljno kapaciteta u vrtićima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner