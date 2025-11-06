Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

Izvor:
Aktuelni prvaci Španije, ekipa Barselone sinoć je u Belgiji remizirala protiv Klub Brugea, a na kraju je u pravoj nogometnoj ljepotici bilo 3:3.
Ponovo je jedan od najboljih na terenu bio mladi Lamin Jamal, koji je postigao jedan gol i svojim potezima podsjetio na slavne dane Lionela Mesija u dresu Barselone.
Nakon utakmice Jamal je stao pred novinare, a voditelj mu je odmah spomenuo Argentinca i poručio da njegov pogodak neodoljivo podsjeća na majstorije po mnogima nogometnog GOAT-a.
"Gol u Mesijevom stilu. Ne, ne... Leo Mesi je postigao hiljade takvih golova. Ne mogu se porediti s njim", rekao je kratko Yamal.
Inače, za ovog 18-godišnjaka to je bio peti pogodak u sezoni na deset odigranih utakmica, a dodao je i pet asistencija.
Podsjećamo, Barselona na startu nove sezone Lige šampiona ne briljira i trenutno se nalazi na 11. mjestu sa sedam bodova. U narednom kolu ih čeka još jedan težak duel, ovaj put protiv starih rivala, ekipe Čelsija na Stamford Bridgeu, a susret se igra 25. novembra.
