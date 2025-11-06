Njoj je Toma Zdravković posvetio "Za Ljiljanu": Nauku i bijeli mantil zamijenila glumom

Ljiljana Blagojević je ime koje odzvanja srpskom kinematografijom i pozorištem. Njena karijera, prepuna nezaboravnih uloga i priznanja, priča priču o djevojci koja je odrastala na selu, nestašna i radoznala, a potom odlučila da nauku zamjeni glumom – i tako zauvijek promijenila svoj život. Njena energija i talenat otvorili su vrata velikim ulogama, ali i zanimljivim susretima, poput onog sa legendarnim Tomom Zdravkovićem, koji joj je posvetio pjesmu "Za Ljiljanu".

Odrastanje i detinjstvo na selu

Rođena 5. novembra 1955. godine u Beogradu, Ljiljana Blagojević detinjstvo je provela u specifičnim okolnostima. Njeni roditelji, Vlado i Spasenija, porijeklom iz Bijeljine, brzo su se razveli, a Ljiljana je ostala kod majke. Kako je Spasenija često bila odsutna zbog posla, mala Ljiljana je provodila dane kod ujaka i svojih tetki, na selu. Najbolja drugarica joj je bila najmlađa tetka, starija od nje samo devet godina, a Ljiljana je sama priznala da je kao djevojčica bila veoma nestašna.

Osnovnu i srednju školu završila je u Zemunu, gdje je bila član dječje glumačke grupe i pohađala časove glume kod Bate Miladinovića. Iako je od malena pokazivala talenat za glumu, prvobitno nije imala veliku želju da postane glumica. Njeni roditelji su se nadali da će Ljiljana izabrati karijeru u hemiji, pa je nakon srednje škole upisala Tehnološki fakultet sa planom da se zaposli u "Galenici".

Preokret i upisivanje glume

Promjena se desila tokom posjete "Galenici" na drugoj godini fakulteta. Ljiljana je shvatila da ne može sebe da zamisli u gumenim čizmama i zaštitnoj odeći, te je ubrzo napustila fakultet i upisala glumu. Pošto roditelji nisu gledali blagonaklono na tu profesiju, prvo je slagala majku da se udaje, a tek potom priznala da je upisala glumu.

Od "dva zla", Fakultet dramskih umetnosti je bio manje, i majka Spasenija se pomirila sa odlukom svoje kćerke.

Studirala je u klasi Milenka Maričića, zajedno sa Milutinom Mimom Karadžićem i Mirjanom Karanović. Na trećoj godini dobila je priliku da počne profesionalno da glumi, a prva veća uloga bila je u filmu Emira Kusturice "Sjećaš li se Doli Bel".

Pored glumačkog angažmana, Ljiljana je radila i kao predavač na Fakultetu dramskih umjetnosti, a zajedno sa suprugom, dramskim piscem Sinišom Kovačevićem, vodi i producentsku kuću.

Zanimljivosti sa snimanja i posveta Tome Zdravkovića

Tokom snimanja serije "Doktorka na selu" Ljiljana je upoznala legendarnog pjevača Tomu Zdravkovića, koji je radio muziku za seriju.

Jednom prilikom joj je priznao da mu je simpatična, ali između njih nikada nije bilo romanse. To ga nije spriječilo da joj posveti pjesmu "Za Ljiljanu", ispričala je glumica.

Glumica je mnogo godina kasnije izjavila da joj nije bilo prijatno što joj je Toma posvetio pjesmu.

Serija ",Doktorka na selu" bila je toliko popularna, da su Ljiljani prilazili na ulici i molili je za medicinski savjet.

Još jedna scena koja se pamti desila se na snimanju filma "Boško Buha", gdje je Ljiljana tumačila bolničarku. Tokom prelaska rijeke držeći se konopca, isti je pukao, a riječna struja povukla je glumce i statiste u dubinu. Na sreću, niko nije povrijeđen, a Ljiljani je pomogao statista. Producent je htio da prekine snimanje, ali je jedan od kamermana nastavio, iako scena nije ušla u finalni film.

Ljubav i porodica

Na Fakultetu dramskih umjetnosti Ljiljana je upoznala Sinišu Kovačevića. Iako je Siniša bio godinu dana stariji, pohađao je treću godinu, dok je Ljiljana bila na četvrtoj, jer je prije glume studirao pravo. Njihova veza počinje 1981. godine, a Siniša je Ljiljanu osvojio romantičnim gestom.

Ljiljana Blagojević i Slavko Štimac

Siniša je Ljiljanu osvojio tako što joj je ostavio ružu kod portira, napisao da mu je žao što ne može sa njom da čeka Novu Godinu, i da mora da se vrati kući za praznike pošto je bolestan. Siniša je kasnije postao naš poznati reditelj i profesor dramaturgije.

"Zaljubila sam se u mozak. Najljepše je kada se zaljubite u mozak. Traje već 33 godine. On jeste bio frajer, ali ja sam bila bazično nesigurna. Ja sam uz njega stekla samopouzdanje. Meni je bio potreban jak muškarac, jer sam živjela u ženskoj porodici, moji roditelji su bili razvedeni", priznala je Ljiljana.

Par se vjenčao nakon studija, a 1983. godine rodila im se kćerka Kalina, koja je takođe postala glumica. Kalina je 2011. godine dobila kćerku Mionu, čime je Ljiljana postala baka, u kojoj sada uživa i razmaze unuku bez zadrške.

Priznanja

Karijera Ljiljane Blagojević bogata je brojnim nagradama: Zlatna mimoza, Nagrada Joakim Vujić, Arena, Carica Teodora, Zlatna maslina, Nagrada Politike, Zlatna klapa, Oskar popularnosti, Nagrada Žanka Stokić, Nagrada Bora Stanković, Zlatna antena i mnoge druge. I danas se bavi glumom i producentstvom, a među posljednjim projektima je serija "Gorki plodovi", u kojoj igra jednu od glavnih uloga.

"Meni i mojim godinama sada prija mir. Selo nudi i neku drugu vrstu slobode i kontakta sa prirodom. Čovjek kao dio prirode mora da ima taj kontakt i razmjenu. Opet, ne možete da nemate prisustvo grada... Konkretno, kultura je smještena u gradu. Dolaze mi unuke i volim da sam sa njima, malo je danas te ljubavi i to su jedini kontakti u kojima ja sebe ne suzdržavam i zagrlim ih bez obzira na sve", rekla je glumica za emisiju "Premijera".

