Logo

Stiglo obavještenje MUP-a: Nema razloga za uznemirenost

Izvor:

ATV

06.11.2025

10:54

Komentari:

0
Стигло обавјештење МУП-а: Нема разлога за узнемиреност

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će održati vježbu na području banjalučkih naselja Zalužani i Barlovci.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se u noći 06/07.11.2025. godine na području banjalučkih naselja Zalužani i Barlovci, relizovati taktička vježba", saopšteno je iz MUP.

полиција-Република Српска-знак стоп

Hronika

Zašto ginemo na ulicama? Zato što višestruki prestupnik vozi bez dozvole, neregistrovanim autom sa 5.450 KM neplaćenih kazni

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

vježba

Zalužani

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је све одлучено

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je sve odlučeno

48 min

0
Отац оставио кћерку (2) да умре у врелом ауту: На дан одласка у затвор пронађен мртав

Svijet

Otac ostavio kćerku (2) da umre u vrelom autu: Na dan odlaska u zatvor pronađen mrtav

1 h

0
Конфузија око броја погинулих у Тузли: Званично их је 11, једна смрт није повезана са трагедијом

Hronika

Konfuzija oko broja poginulih u Tuzli: Zvanično ih je 11, jedna smrt nije povezana sa tragedijom

58 min

0
Трампова три сценарија за Мадура и Венецуелу

Svijet

Trampova tri scenarija za Madura i Venecuelu

1 h

0

Više iz rubrike

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је све одлучено

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je sve odlučeno

48 min

0
Настављена сједница Народне скупштине, ево о чему расправљају посланици

Republika Srpska

Nastavljena sjednica Narodne skupštine, evo o čemu raspravljaju poslanici

1 h

0
РиТЕ-Угљевик

Republika Srpska

ATV saznaje: Smijenjen Cvijetinović sa mjesta direktora RiTE Ugljevik

13 h

5
Додик: Очекујем да надзорни одбор РиТЕ "Угљевик" у току ноћи смијени управу и именује нову

Republika Srpska

Dodik: Očekujem da nadzorni odbor RiTE "Ugljevik" u toku noći smijeni upravu i imenuje novu

13 h

6
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

37

Pakao za Partizan pred Olimpijakos: Dva lidera tima ne putuju u Atinu!

11

37

Znali su da je Dom penzionera u Tuzli „potencijalno opasan“?

11

33

Blagojević: Zašto su potrebni "prijevremeni izbori"?

11

29

Košarac: Krnji Ustavni sud gurnuo BiH u još veće rasulo

11

27

Otvoren konkurs za Đurđevdanski festival 2026.

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner