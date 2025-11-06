Stiglo obavještenje MUP-a: Nema razloga za uznemirenost

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će održati vježbu na području banjalučkih naselja Zalužani i Barlovci.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se u noći 06/07.11.2025. godine na području banjalučkih naselja Zalužani i Barlovci, relizovati taktička vježba", saopšteno je iz MUP.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.