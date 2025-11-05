Lepa Brena prije koncerta sjela za volan: ''Opet ja i moj golf kec''

Izvor:
Grand
05.11.2025
19:23
Opet ja i moj golf kec. Toliko godina je prošlo, a kao da i dalje čujem onaj zvuk motora iz Sarajeva, navela je pjevačica Lepa Brena na Instagramu prije večerašnjeg koncerta u Zenici.
Kako je napisala muzička zvijezda, u njemu je išla na prve probe, prve nastupe i prve snove.
– Nije bilo luksuza, ali je bilo srca i pesme koja je nosila sve. Danas, kad sjednem u njega, vrati me u vrijeme kad se radilo iz ljubavi, kad je scena bila veća od svakog puta, a publika porodica. Idem na tonsku probu, kao nekad, samo sa više uspomena u retrovizoru. Isti osmijeh, isti žar, samo malo više života u pjesmi. Moj vokmen je i dalje pod jastukom – stoji u objavi Lepe Brene uz video koji možete pogledati ispod.
Sklapanje folksvagen golfa u Tvornici automobila Sarajevo (TAS) počelo je 1976. godine.
U početku se golf sklapao od dijelova koje je folksvagen dopremao u TAS, a kako je vrijeme prolazilo i proizvodnja rasla u proizvodnju "jugoslovenskog" golfa uključile su se i kompanije iz bivše Jugoslavije, prenosi Grand.
Svi dijelovi za golfa koji su proizvedeni u Jugoslaviji ispunjavali su najstrožije standarde kvaliteta pa se golf iz Vogošće po kvalitetu nije razlikovao od Njemačkog.
