Logo

Aca Lukas žestoko o Nedi Ukraden: Ona je medicinski fenomen

05.11.2025

18:15

Komentari:

0
Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

Folk pjevač Aca Lukas ponovo je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je gostovao u podkastu “B-13” kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.

Tokom razgovora, Lukas se u svom prepoznatljivom stilu osvrnuo na pjevačicu Nedu Ukraden, koju je oštro kritikovao, a njegove izjave izazvale su lavinu komentara.

U opuštenom razgovoru, bez dlake na jeziku, Lukas je govorio o, kako je rekao, “višestrukom identitetu” svoje koleginice:

„Ova se jedna, godinama nešto priča, kad god je slušam negdje, recimo, u Sarajevu kaže da je iz Sarajeva. Kad je u Zagrebu, govori da je Zagrepčanka, a kad je u Beogradu, onda je Beograđanka”, rekao je Aca.

„Govorim o Nedi Ukraden. Imam utisak da je njena majka toliko dugo imala trudove da je počela rađati u Sarajevu, pa su Nedi noge ispale tamo, dok su došli do bolnice u Zagrebu ispao joj je trup, a glavu je na kraju ostavila u Beogradu. Tako se rodila u tri grada od‌jednom. Samo tako mogu razumijeti nju i to što priča”, dodao je Lukas, dok se Boki neprestano smijao.

Mišljenja podijeljena

Pjevač se tu nije zaustavio, već je nastavio u istom tonu i dodatno se našalio na račun Nede Ukraden, nazvavši je „medicinskim fenomenom”:

„Stvarno sam je čuo kako u Sarajevu kaže da je Sarajka… pa onda u Zagrebu da je Zagrepčanka, pa zatim Beograđanka u Beogradu! Čudan mi je taj krug, biološki i fizički, cijeli taj porod koji se, izgleda, dogodio u tri grada. Neda je medicinski fenomen”, zaključio je Lukas.

Njegove izjave brzo su se proširile društvenim mrežama, a korisnici su podijeljeni: dok jedni smatraju da je Lukas pretjerao, drugi ističu da je riječ o njegovom prepoznatljivom humoru, prenosi Dnevno.

Podijeli:

Tagovi:

Aca Lukas

Neda Ukraden

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама

Scena

Karleuša od glave do pete prekrivena novčanicama

1 h

0
Десингерица: Ја сам директор, Зорици не могу да ћутим

Scena

Desingerica: Ja sam direktor, Zorici ne mogu da ćutim

2 h

0
Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао

Scena

Pjevačica mjesec i po dana imala nesnosne bolove, zbog grudi preživjela pakao

4 h

0
Ријалити звијезда Ким Кардашијан

Scena

Kim Kardašijan optužuje ČetGPT što je pala ispite

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

57

Centralne vijesti, 05.11.2025.

18

55

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

18

45

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

18

43

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

18

34

Beker otvoreno o Đokoviću: Ljudi će tek shvatiti ko je on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner