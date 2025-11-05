Aca Lukas žestoko o Nedi Ukraden: Ona je medicinski fenomen

Folk pjevač Aca Lukas ponovo je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je gostovao u podkastu “B-13” kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.

Tokom razgovora, Lukas se u svom prepoznatljivom stilu osvrnuo na pjevačicu Nedu Ukraden, koju je oštro kritikovao, a njegove izjave izazvale su lavinu komentara.

U opuštenom razgovoru, bez dlake na jeziku, Lukas je govorio o, kako je rekao, “višestrukom identitetu” svoje koleginice:

„Ova se jedna, godinama nešto priča, kad god je slušam negdje, recimo, u Sarajevu kaže da je iz Sarajeva. Kad je u Zagrebu, govori da je Zagrepčanka, a kad je u Beogradu, onda je Beograđanka”, rekao je Aca.

„Govorim o Nedi Ukraden. Imam utisak da je njena majka toliko dugo imala trudove da je počela rađati u Sarajevu, pa su Nedi noge ispale tamo, dok su došli do bolnice u Zagrebu ispao joj je trup, a glavu je na kraju ostavila u Beogradu. Tako se rodila u tri grada od‌jednom. Samo tako mogu razumijeti nju i to što priča”, dodao je Lukas, dok se Boki neprestano smijao.

Mišljenja podijeljena

Pjevač se tu nije zaustavio, već je nastavio u istom tonu i dodatno se našalio na račun Nede Ukraden, nazvavši je „medicinskim fenomenom”:

„Stvarno sam je čuo kako u Sarajevu kaže da je Sarajka… pa onda u Zagrebu da je Zagrepčanka, pa zatim Beograđanka u Beogradu! Čudan mi je taj krug, biološki i fizički, cijeli taj porod koji se, izgleda, dogodio u tri grada. Neda je medicinski fenomen”, zaključio je Lukas.

Njegove izjave brzo su se proširile društvenim mrežama, a korisnici su podijeljeni: dok jedni smatraju da je Lukas pretjerao, drugi ističu da je riječ o njegovom prepoznatljivom humoru, prenosi Dnevno.