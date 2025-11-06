Megan Markl se vraća glumi nakon osam godina pauze

Vojvotkinja od Saseksa pridružiće se glumačkoj ekipi Lili Kolins, Bri Larson i Džeku Kvejdu u komediji pod nazivom „Bliski lični prijatelji“, koja prati priču o dva para - jednom poznatom i jednom ne. Megan je već viđena na setu u Pasadeni, Los Anđeles, a produkciju potpisuje Amazon MGM Studios, piše Dejli mejl.

„Veliki trenutak za Megan“

Izvor blizak produkciji rekao je za The Sun: „Ovo je ogroman trenutak za Megan i označava povratak onome što zaista voli.“ Dodao je da je bila „zasuta ponudama, ali da se ova činila ispravnom“. Princ Hari, naravno, u potpunosti podržava. „On samo želi da Megan radi ono što je čini srećnom“, zaključio je izvor.

Od advokatske serije do kraljevske porodice

Megan je publici najpoznatija po ulozi Rejčel Zejn u popularnoj američkoj drami „Odela“, u kojoj je glumila sedam sezona, od 2011. do 2018. godine. Takođe je imala manje uloge u holivudskim filmovima kao što su „Kako se rešiti šefa“, „Daj mi to“ i „Zapamti me“.

Napustila je glumačku karijeru da bi postala aktivni član kraljevske porodice, a ona i princ Hari su se povukli sa tih dužnosti 2020. godine i preselili u Sjedinjene Države. Vojvotkinja je ranije govorila o teškoćama sa kojima se suočavala na početku karijere, tvrdeći da se mučila da dobije uloge zbog svoje rase i da su je reditelji često odbijali, što je „mnogo narušilo njeno samopouzdanje“. Međutim, izgleda da joj je gluma nedostajala, kao što je i priznala u nedavnom podkastu.

Dok Megan snima, Hari piše o britanskom ponosu

Dok se Megan vraća na snimanje filma, njen suprug, princ Hari, napisao je esej povodom Dana sjećanja u kojem slavi „šalu“ i „hrabrost“ koji ga čine ponosnim što je Britanac. Vojvoda od Saseksa istakao je „stoički duh“ i „humor britanskog naroda“ i rekao da će Ujedinjeno Kraljevstvo „uvijek biti zemlja kojoj sam služio sa ponosom“ uprkos preseljenju u SAD.

U svom tekstu, pozvao je javnost da se sjeti „ne samo palih, već i živih“ veterana koji nose „teret rata“. Ohrabrio je ljude da pokucaju na vrata veterana, „pridruže im se na šolji čaja... ili piva“ kako bi čuli njihove priče i podsjetili ih da njihova služba i dalje ima značaja. Lični tekst je objavljen dok se vojvoda priprema za dvodnevnu posetu Torontu, gdje će se sastati sa kanadskim veteranima uoči Nedjelje sjećanja.

