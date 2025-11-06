Logo

Nikola Rokvić objavio emotivne stihove na 4. godišnjicu od smrti oca Marinka

06.11.2025

09:20

Никола Роквић објавио емотивне стихове на 4. годишњицу од смрти оца Маринка

Pjevač Nikola Rokvić oglasio se na četvrtu godišnjicu od smrti njegovog oca Marinka.

Nikola Rokvić je na svom Instagram profilu objavio njihovu zajedničku sliku uz odlomke pjesme Mike Antića “Besmrtna pjesma”.

– Zato živi, al sasvim!

I ja sam živio tako.

Za pola vijeka samo

stoljeća sam obišao.

Priznajem: pomalo luckast.

Ponekad naopak.

Al nikad nisam stajao.

Večno sam išao.

Išao…

Ako ti jave: umro sam,

evo šta će to biti.

Hiljade šarenih riba

lepršaće mi kroz oko.

I zemlja će me skriti.

I korov će me skriti.

A ja ću za to vrijeme

letjeti negdje visoko.

Upamti: nema granica,

već samo trenutnih granica…- napisao je Nikola Rokvić.

Никола Роквић

Scena

Nikola Rokvić otkrio da li ima želju da se zamonaši

Oglasila se i Slavica Rokvić

Naime, Slavica je objavila njihovu zajedničku fotografiju uz koju je napisala sljedeće:

''I dala sam ti ruku, i dala sam ti riječ u trenu kad si odlazio. Da ću čuvati svjetlost, radost i ljubav koju si mi ostavio. Ne plačem više kad pogledam gore, samo se nasmijem jer znam da si tamo gdje duše ne bole. Kad bolje razmislim ti nisi ni otišao, kriješ se u svitanju i odgovor si u svakom mom pitanju. Ti nisi otišao postao si dah koji kroz snove šapuće tu sam, ne strahuj, čuvam te, ti znaš. Da, ja znam! Apsolutna ljubav to je'', stoji u opisu, prenosi Blic.

