"Uzmi nož i izbodi me!" Ivani se muž obratio ovim riječima, ona mu sječivo zarila u grudi

Telegraf

04.11.2025

08:47

"Узми нож и избоди ме!" Ивани се муж обратио овим ријечима, она му сјечиво зарила у груди
Policija u Zemunu uhapsila je Ivanu J. (48) pod sumnjom da je pokušala da ubije supruga M. J. (48) tako što mu je u kući zarila nož u grudi.

Ona će danas biti saslušana u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog nanošenja teških tjelesnih povreda, saznaje "Telegraf.rs".

Nesrećni čovjek, u nedjelju, je u jako teškom stanju primljen u Urgentni centar u Beogradu. Ljekari su mu konstatovali ubodne rane u grudima. Policija je u kući u Zemunu našla nož kojim je Ivana pokušala da ubije supruga!

Kako saznaje ovaj portal, između bračnog para došlo je do svađe i tuče, a motiv je ljubomora. Naime, M.J. je "napao" ženu da ima drugog i da želi da ga ostavi.

- U jednom trenutku on joj je dao kuhinjski nož i rekao "uzmi i izbodi me, ako ćeš biti bolje". Ona je bez razmišlja uzela sječivo i zarila mu u grudi. Policiji je rekla da ju je muž nekoliko puta udario po glavi i tijelu. Ova porodica do sada nije prijavljivana za nasilje u porodici- navodi izvor Telegrafa.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

