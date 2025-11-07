Tinejdžer bombaš se raznio tokom molitve, više od 50 povrijeđenih

U Džakarti se dogodio stravičan bombaški napad tokom molitve u džamiji koja se nalazi u okviru školskog kompleksa. Više od 50 ljudi je povrijeđeno, a za napad je osumnjičen sedamnaestogodišnji učenik.

Prema saopštenju indonežanske policije, napad je izveo đak koji je kod sebe imao eksplozivnu napravu, ali i oružje za ersoft na kojem su ispisane neonacističke poruke. U trenutku detonacije džamija je bila puna učenika i nastavnika koji su prisustvovali molitvi.

Do sada je ukupno 55 osoba zbrinuto u bolnicama, među njima su i teško povrijeđeni, a većinu žrtava čine učenici škole koja se nalazi u oblasti Kelapa Gading, sjeverno od centra Džakarte.

Šef nacionalne policije, Listjo Sigit Prabovo, izjavio je da je istraga u toku i da se provjerava prošlost napadača, kao i njegovi mogući motivi. On je naglasio da se utvrđuje da li je mladić imao veze sa ekstremističkim grupama koje djeluju putem interneta.

Zamjenik predsjednika Donjeg doma parlamenta, Sufmi Dasko Ahmad, koji je obišao povrijeđene u bolnici, rekao je medijima da je osumnjičeni trenutno na operaciji.

Kako prenosi agencija Rojters, učenik je zadobio teške povrede prilikom eksplozije.

Očevici tvrde da su čuli najmanje dvije jake detonacije oko podneva po lokalnom vremenu, baš u trenutku kada je započela propoved. Panika je zahvatila čitav kompleks, dok su spasioci i policija ubrzo evakuisali preostale učenike i zaposlene.

Džamija u kojoj se dogodila tragedija nalazi se unutar državne srednje škole u mornaričkom kompleksu u naselju Kelapa Gading, gde je odmah nakon eksplozija uspostavljen bezbjednosni kordon i pokrenuta detaljna istraga, piše Informer.