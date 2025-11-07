Logo

Tinejdžer bombaš se raznio tokom molitve, više od 50 povrijeđenih

Izvor:

Informer

07.11.2025

16:25

Komentari:

0
Тинејџер бомбаш се разнио током молитве, више од 50 повријеђених
Foto: Printskrin/Jutjub

U Džakarti se dogodio stravičan bombaški napad tokom molitve u džamiji koja se nalazi u okviru školskog kompleksa. Više od 50 ljudi je povrijeđeno, a za napad je osumnjičen sedamnaestogodišnji učenik.

Prema saopštenju indonežanske policije, napad je izveo đak koji je kod sebe imao eksplozivnu napravu, ali i oružje za ersoft na kojem su ispisane neonacističke poruke. U trenutku detonacije džamija je bila puna učenika i nastavnika koji su prisustvovali molitvi.

Do sada je ukupno 55 osoba zbrinuto u bolnicama, među njima su i teško povrijeđeni, a većinu žrtava čine učenici škole koja se nalazi u oblasti Kelapa Gading, sjeverno od centra Džakarte.

Šef nacionalne policije, Listjo Sigit Prabovo, izjavio je da je istraga u toku i da se provjerava prošlost napadača, kao i njegovi mogući motivi. On je naglasio da se utvrđuje da li je mladić imao veze sa ekstremističkim grupama koje djeluju putem interneta.

Zamjenik predsjednika Donjeg doma parlamenta, Sufmi Dasko Ahmad, koji je obišao povrijeđene u bolnici, rekao je medijima da je osumnjičeni trenutno na operaciji.

Мајка која је тукла дијете у аутобусу

Hronika

Šamarala dijete pred svima u autobusu, policija na nogama

Kako prenosi agencija Rojters, učenik je zadobio teške povrede prilikom eksplozije.

Očevici tvrde da su čuli najmanje dvije jake detonacije oko podneva po lokalnom vremenu, baš u trenutku kada je započela propoved. Panika je zahvatila čitav kompleks, dok su spasioci i policija ubrzo evakuisali preostale učenike i zaposlene.

Džamija u kojoj se dogodila tragedija nalazi se unutar državne srednje škole u mornaričkom kompleksu u naselju Kelapa Gading, gde je odmah nakon eksplozija uspostavljen bezbjednosni kordon i pokrenuta detaljna istraga, piše Informer.

Podijeli:

Tagovi:

Indonezija

bombaški napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мајка која је тукла дијете у аутобусу

Hronika

Šamarala dijete pred svima u autobusu, policija na nogama

55 min

0
Којић: Звиздић лицемјеран - смета му легитимни Сијарто, а не смета нелегитимни Шмит

Republika Srpska

Kojić: Zvizdić licemjeran - smeta mu legitimni Sijarto, a ne smeta nelegitimni Šmit

1 h

0
''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

Ekonomija

''Biće utvrđena odgovornost za stanje u RiTE Ugljevik''

1 h

1
Хирурзи одстранили тумор тежак око пола килограма

Zdravlje

Hirurzi odstranili tumor težak oko pola kilograma

1 h

0

Više iz rubrike

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

Svijet

Brisel uveo vize Rusima, Zaharova: Šta će im turisti kada imaju migrante i Ukrajince

2 h

0
Демократе у одбору Представничког дома позвале бившег принца Ендруа да свједочи

Svijet

Demokrate u odboru Predstavničkog doma pozvale bivšeg princa Endrua da svjedoči

3 h

0
Јак земљотрес погодио Калифорнију

Svijet

Jak zemljotres pogodio Kaliforniju

3 h

0
Британка осуђена на смрт у Индонезији се враћа кући

Svijet

Britanka osuđena na smrt u Indoneziji se vraća kući

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

14

''Srbe ćemo klati'': Jeziva poruka u blizini škole

17

09

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

17

05

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

17

01

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

16

57

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner