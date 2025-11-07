Demokrate u odboru Predstavničkog doma pozvale bivšeg princa Endrua da svjedoči

Demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma pozvale su bivšeg princa Endrua Mauntbatena Vindzora da se pojavi na razgovoru u okviru istrage o seksualnom predatoru Džefriju Epstajnu.

"Odbor nastoji da otkrije identitet saučesnika i pomagača gospodina Epstajna i da razumije puni obim njegovih kriminalnih operacija", navode iz Odbora za nadzor.

"Dobro dokumentovane optužbe protiv vas, zajedno sa vašim dugogodišnjim prijateljstvom sa gospodinom Epstajnom, ukazuju na to da možda posjedujete saznanja o njegovim aktivnostima relevantnim za našu istragu", dodale su demokrate u "pozivu" osramoćenom bratu britanskog kralja Čarlsa.

Ranije poznat kao princ Endru, Vindzor je 2019. godine optužen za seksualni napad na Virdžiniju Đufre, jednu od Epstajnovih žrtvi, koja je u vrijeme navodnog zlostavljanja imala 17 godina. Vindzor se našao na udaru žestokih kritika javnosti zbog prijateljstva sa osramoćenim finansijerom, koji je umro u zatvorskoj ćeliji u Njujorku prije šest godina.

Prošle nedjelje, Vindzoru je njegov brat, kralj Čarls, oduzeo kraljevsku titulu — i naredio mu da napusti raskošnu vilu koja je dugo bila njegov dom — sugerišući da je to zbog njegovih veza sa Epstajnom, podsjeća "Politiko".

Iz odbora je saopšteno da su identifikovali finansijske zapise u Epstajnovom dosijeu koji sadrže napomene poput "masaža za Endrua", što pokreće ozbiljna pitanja o prirodi Vindzorovog odnosa sa Epstajnom i "povezanim finansijskim transakcijama".

Demokrate u Predstavničkom domu nemaju pravo da izdaju sudski poziv. Vindzor, britanski državljanin, nije zakonski obavezan da svjedoči.

Komitet je zatražio od Vindzora da odgovori do 20. novembra, prenosi RT Balkan.