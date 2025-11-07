Sijartu i Boliju dodijeljeni počasni doktorati

Mađarskom šefu diplomatije Peteru Sijartu i američkom profesoru Robertu Boliju dodijeljeni su počasni doktorati na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 50 godina rada i razvoja Univerziteta u Banjaluci.

Na svečanoj akademiji je istaknuto da je Sijartova dosadašnja podrška Republici Srpskoj i srpskom narodu bila jasna i nedvosmislena i da počasni doktorat dobija na osnovu svih zasluga i doprinosa razvoju ekonomskih i diplomatskih odnosa između Republike Srpske i Mađarske.

Ministar Sijarto obratio se putem video-linka i zahvalio za priznanje.

''Koristim priliku da vam čestitam rođendan. Ovo je nešto na šta ću biti ponosan. Mi pridajemo veliku važnost saradnji sa Republikom Srpskom. Od naredne godine kreće naš program stipendiranja studenata. Srećan rođendan i hvala'', poručio je Sijarto.

Dobitnik počasnog doktorata je i Robert Boli, redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Lujvilu u Sjedinjenim Državama.

''Profesor Boli je izuzetan naučnik i istraživač, čiji rad na polju kardiologije i razvoju ćelijske terapije za regeneraciju srčanog tkiva ima globalni značaj. Njegov naučni doprinos, brojne nagrade i uspješni programi obuke mladih istraživača, kao i promocija kardiovaskularne nauke, ostavili su trajan pečat u medicini i istraživačkoj zajednici'', navedeno je u obrazloženju odluke.

Boli je u obraćanju istakao da je počastvovan što je ponio ovo priznanje koje je, kako je rekao, jedno od najvećih u njegovoj karijeri.

''Ovu nagradu vidim kao uvod u dugoročnu saradnju između naše dvije institucije. Ova zemlja ima visoke moralne vrijednost i vjeru u Boga. Uvjeravam vas da ću nastaviti podržavati istraživanja na Univerzitetu'', istakao je Boli.

Priznanje je uručeno i akademiku Rajku Tomašu, koji je proglašen za profesora emeritusa.

Cijeli radni vijek proveo je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, gdje je biran u sva nastavnička i saradnička zvanja.

Tomaš je istakao da je bio jedan od osnivača Univerziteta kao student prve godine Ekonomskog fakulteta.

''Nisam ni slutio da ću 50 godina kasnije ponijeti zvanje profesora emeritusa. Zasluga za to pripada mojim bivšim studentima koji su pokrenuli ovu incijativu'', naveo je Tomaš.