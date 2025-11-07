Policajci dobijaju kamere na uniforme

Korištenje “bodi” kamera u radu policajaca predstavlja jedan od ključnih koraka u borbi protiv korupcije, jer će takve kamere snimati rad policajaca na terenu, posebno kada se radi o ostvarivanju direktnih kontakata sa građanima.

Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK) od 10. novembra 2025. godine, u okviru svojih ovlaštenja, počinju sa korištenjem savremenih “bodi” kamera, shodno važećim zakonskim propisima i procedurama.

Prilikom korištenja navedenih kamera, građani će biti obaviješteni da se vrši snimanje, kako bi se u što većoj mjeri osigurala transparentnost i profesionalnost u radu policije, a građani se osjećali sigurnije, jer su na taj način zaštićeni od svih eventualnih koruptivnih djelovanja policijskih službenika, ali i neprimjerenog i svakog drugog neprofesionalnog ponašanja.

Primjena “bodi” kamera je dio strateškog antikorupcionog plana koji je prvenstveno usmjeren na borbu protiv korupcije, što će u mnogome doprinijeti poboljšanju zakonitosti i efikasnosti u radu policijskih službenika, imajući u vidu sve njene tehničke mogućnosti, naročito kod evidentiranja uočenih prekršaja, ali i drugih nezakonitih radnji.

Nabavkom i upotrebom “bodi” kamera MUP SBK nastavlja sa procesom uvođenja savremene tehnološke opreme i materijalno-tehničkih sredstava u rad policajaca, uključujući raniju nabavku i stavljanje u funkciju većeg broja “LPR” kamera, fiksnih i mobilnih radara i dr.

"Stanje bezbjednosti na području SBK već se duži period ocjenjuje kao zadovoljavajuće, a nabavkom i korištenjem bodi kamera realno je očekivati da će se takvo stanje i dodatno poboljšati, što na kraju doprinosi stvaranju sigurnijeg okruženja na području našeg kantona, ali i šire", saopšteno je iz MUP-a SBK.