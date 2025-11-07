Logo

U bankomatu pronađeno lažnih 100 maraka

ATV

07.11.2025

15:28

паре, новац, марке
Foto: ATV

Zaposlenica banke u Odžaku prijavila je u četvrtak PS Odžak da je prilikom pražnjenja bankomata uočila krivotvorenu novčanicu od 100 KM.

To jasno potvrđuje da postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo "krivotvorenje novca".

Kako su u petak, 7. novembra, saopštili iz MUP-a Posavskog kantona, krivotvoreni novac prijavila je D.C. (1995.) iz Modriče.

Policija Srbija

Hronika

Djevojka ugrizla policajca za rame

Po prijavi su odmah postupili policijski službenici SKP koji su preduzeli mjere i radnje predviđene zakonom.

O događaju je upoznat i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Orašju.

