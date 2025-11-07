U bankomatu pronađeno lažnih 100 maraka

Izvor:
ATV
07.11.2025
15:28
Komentari:0
Zaposlenica banke u Odžaku prijavila je u četvrtak PS Odžak da je prilikom pražnjenja bankomata uočila krivotvorenu novčanicu od 100 KM.
To jasno potvrđuje da postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo "krivotvorenje novca".
Kako su u petak, 7. novembra, saopštili iz MUP-a Posavskog kantona, krivotvoreni novac prijavila je D.C. (1995.) iz Modriče.
Hronika
Djevojka ugrizla policajca za rame
Po prijavi su odmah postupili policijski službenici SKP koji su preduzeli mjere i radnje predviđene zakonom.
O događaju je upoznat i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Orašju.
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu