Dodik razgovarao sa Banjcem: ''Prijatelji u dobru i zlu''

07.11.2025

14:42

Додик разговарао са Бањцем: ''Пријатељи у добру и злу''
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je danas predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem.

''Uspješan radni sastanak sa predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem. Prijatelji ostaju prijatelji i u dobru i u zlu'', napisao je Dodik na Iks-u.

Milorad Dodik

Darko Banjac

