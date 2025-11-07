Dodik razgovarao sa Banjcem: ''Prijatelji u dobru i zlu''

''Uspješan radni sastanak sa predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem. Prijatelji ostaju prijatelji i u dobru i u zlu'', napisao je Dodik na Iks-u.

