Dodik razgovarao sa Banjcem: ''Prijatelji u dobru i zlu''

Izvor:
ATV
07.11.2025
14:42
Komentari:1
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je danas predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem.
''Uspješan radni sastanak sa predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem. Prijatelji ostaju prijatelji i u dobru i u zlu'', napisao je Dodik na Iks-u.
Uspješan radni sastanak sa predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem. Prijatelji ostaju prijatelji i u dobru i u zlu. pic.twitter.com/dCzOOgnAGf— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 7, 2025
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu