Šeranić: Prioritet nabavka mamografa

Izvor:

SRNA

07.11.2025

11:50

Шеранић: Приоритет набавка мамографа

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da je prioritet nabavka mamografa za Bolnicu "Srbija".

Šeranić je, uoči Simpozijuma doktora medicine, rekao novinarima da mu je drago što su "Dani Bolnice `Srbija`" u jednom dijelu bili posvećeni i zdravlju žena, te najavio da će se u saradnji sa gradom Istočno Sarajevo raditi na nabavci mamografa koji je neophodan za cijelu regiju.

"Drago mi je što nakon niza godina ne moramo da govorimo o finansijskoj stabilizaciji Bolnice `Srbija`, jer su obaveze i dugovanja riješeni i sada možemo da se bavimo stvarima važnim za građane i planiramo nove programe", istakao je Šeranić.

On je čestitao Bolnici "Srbija" na organizaciji "Dana Bolnice" tokom kojih su građani i zdravstveni radnici imali prilike da slušaju interesantna predavanja o zdravlju majki i djece, te da se radi na unapređenju usluga za ove pacijente.

Посао

Zanimljivosti

Traženje posla postao pravi pakao za generaciju Z

Šeranić je podsjetio da su otvoreni centri za rani rast i razvoj u četiri doma zdravlja u Republici Srpskoj, koji su interdisciplinarni centri za rano prepoznavanje poremećaja kod djece do sedme godine, kako bi se moglo što prije reagovati.

Direktor Bolnice "Srbija" Nebojša Šešlija rekao je da se Simpozijumom doktora medicine o temi vakcinacije završavaju "Dani Bolnice", koji su opravdali očekivanja zbog učešća šire društvene zajednice.

Šešlija je naveo da će na Simpozijumu učestvovati najeminentniji regionalni stručnjaci iz oblasti imunizacije.

On je rekao da će biti nastavljena edukacija kadra radi pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite u Sarajevsko-romanijskoj regiji.

Šešlija je zahvalio resornom ministru, gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubiši Ćosići i dekanu Medicinskog fakulteta Dejanu Bokonjiću za podršku Bolnici "Srbija".

Tagovi:

zdravlje

ministar

Alen Šeranić

