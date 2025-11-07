Logo

Sutra počinje izborna kampanja

07.11.2025

Сутра почиње изборна кампања
Foto: ATV

U Republici Srpskoj sutra počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani 23. novembra.

Izborna kampanja će trajati do 22. novembra do 7.00 časova kada počinje izborna tišina, saopšteno je iz Centralne izbore komisije /CIK/ BiH.

Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević koji je nezavisni kandidat.

U centralni birački spisak za prijevremene predsjedničke izbore, koji je potvrdio CIK, nalazi se 1.264.364 birača sa pravom glasa.

Iz CIK-a navode da je tokom izborne kampanje političkim subjektima zabranjeno da putem medija iznose lažne informacije koje bi mogle ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformisati birače.

U slučaju povrede ove norme, kako je navedeno, CIK je ovlašten da sprovede postupak.

Iz CIK-a su pozvali političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju.

izbori

Predsjednik Republike Srpske

