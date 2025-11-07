Dodik: Iduće godine povećanje studentskih stipendija za 50 odsto

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da javni univerziteti Republike Srpske služe na ponos društva, te istakao da bi budžetom Srpske za narednu godinu trebala biti obezbijeđena sredstva sa povećanje studentskih stipendija sa 200 KM na 300 KM.

Dodik je rekao da je ponosan na činjenicu da studenti u Srpskoj, koji redovno polažu ispite, imaju besplatno studiranje.

"Molim resornog ministra da pokrene inicijativu da od 1. januara iduće godine stipendije za studente povećamo za 50 odsto. Umjesto dosadašnjih 200 KM da idu na 300 KM. Vjerujem da ćemo naći prostora da to obezbijedimo u novom budžetu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci uoči svečane akademije povodom 50 godina rada Univerziteta u Banjaluci.

On je naveo da i to govori o naporima Srpske da prati stanje i obezbjedi studentima najvolje moguće uslove.

Društvo "Zahvalnost radnicima RiTE "Ugljevik" što nisu dozvolili da budu do kraja izmanipulisani"

Dodik je rekao da se snažan udarac na univerzitet desio kroz reforme koje su došle sa strane, a riječ je o Bolonjskom procesu.

"Tražili su sasvim nova ponašanja. Liberalizovali su sferu visokog obrazovanja. Doživjeli smo najezdu registracije privatnih fakulteta i izdavanje kvaliteta nastave", ukazao je Dodik.

On je dodao da je to bio trenutak u kome je univerzitet mogao da se izgubi u nelojalnog konkurenciji koja je nametnuta.

"Međutim, zahvaljujući univerzitetima u Banjaluci i u Istočnom Sarajevu mi smo zadržali nivo i standard. Na bazi toga što oni danas rade mi moramo da napravimo nove specifikacije i standarde koje moraju da ispune sve visokoškolske ustanove", rekao je Dodik.

Republika Srpska Dodik čestitao 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Banjaluci

On je istakao da su javni univeziteti u Srpskoj, uz podršku institucija, obezbijedili kriterijume i dignitet visokog obrazovanja u Republici.

"Znamo svi da je bilo dovoljno da odete u Široki Brijeg, provedete tri dana, i dobijete fakultetsku diplomu. Onda se pojavite u Srpskoj i hoćete radno mjesto visokoobrazovanog. To su sve stvari sa kojima smo se borili. To je ubijalo i moral nastavnog osoblja na fakultetima, ali i studenata da studiraju. Sve smo to pobijedili. Danas imamo univerzitete u Banjaluci i Istočnom Sarajevu koji služe za ponos ovog društva", rekao je Dodik.

Dodik je čestitao 50 godina rada Univerziteta u Banjaluci i poželio svim zaposlenim uspješne i naredne jubileje.

"Ključno je da je Univerzitet ostvario vrhunsko načelo, a to je da je autonoman i da u tom pogledu strukture Univerziteta preduzimaju sve naophodne mjere kako bi se postigla što je moguće bolja regionalna i međunarodna reputacija", rekao je Dodik.

Republika Srpska Cvijanović: Neustavno vođen sudski postupak protiv Dodika

On je istakao da Republika Srpska visoko obrazovanje doživljava kao investiciju u budućnost.

"Zbog toga je Univerzitet u Banjaluci, jednako kao i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, dio svih naših napora da obezbijedimo što bolju logistiku u vezi sa obrazovanjem. To je naš zadatak i nastavićemo da pružamo adekvatnu podršku", rekao je Dodik, prenosi Srna.