Zemljotres na društvenim mrežama zbog Breskvice

Srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica, ponovo je očarala svoju publiku na Instagramu fotografijama koje odišu stilom i senzualnošću.

Na novim fotografijama pjevačica pozira u bijelom čipkastom trikou koji savršeno ističe njenu vitku figuru i duge noge.

Prozirni detalji daju stajlingu dozu glamura, dok pažnju privlače i njene tetovaže.

Najupadljiviji dio izgleda svakako su velika bijela krila koja podsjećaju na "Viktorijine anđele". Ovaj detalj unosi bajkovitu notu u cijeli izgled, a u spoju sa urbanim noćnim ambijentom Breskvica izgleda kao da je sišla sa modne piste.

Zanimljiv dodatak fotografijama su i dvije pudle, jedna crna i druga bijela koje pjevačica drži na povocu. Fanovi su, očekivano, oduševljeni. Komentari poput "Boginja!", "Ovo je umjetnost!" i "Ti si inspiracija!" preplavili su objavu.