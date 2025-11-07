Objavljen prvi trejler za film o Majkl Džeksonu

Objavljen je prvi trejler za dugo očekivani biografski film o Majklu Džeksonu pod nazivom "Michael".

U naslovnoj ulozi pojaviće se stvarni Džeksonov nećak, Džafar Džekson, dok će ulogu njegovog oca, Džoa Džeksona, tumačiti Kolman Domingo, nominovan za Oskara. Film će u bioskope stići 24. aprila 2026. godine.

Režiju potpisuje Antoan Fuka, poznat po ostvarenjima Training Day i The Equalizer, dok je scenario napisao Džon Logan, autor filmova Gladijator i Skajfol. Uloge Džeksonove majke Ketrin poverena je Niji Long (Empire, Boyz n the Hood), a Majls Teler igraće Džona Branku, advokata i menadžera koji je bio ko-izvršilac Džeksonovog imanja i jedan od producenata filma.

Svijet Demokrate u odboru Predstavničkog doma pozvale bivšeg princa Endrua da svjedoči

Trejler prikazuje Majkla Džeksona u studiju sa Kvinsijem Džonsom, dok se pripremaju za snimanje jedne od pjesama iz čuvene "Triler" ere. Kadrovi iz studija smjenjuju se scenama nastupa i prizorima obožavanja fanova, prikazujući kontrast između umjetnikovog privatnog i javnog života.

Predsjednik filmske grupacije Lionsgate, Adam Fogelson, govorio je o potencijalnom nastavku tokom kvartalnog izvještaja o zaradi, prenosi The Hollywood Reporter.

- Iako još nismo spremni da potvrdimo planove za drugi film, mogu vam reći da kreativni tim vrijedno radi kako bismo bili u poziciji da isporučimo još Majkla ubrzo nakon što objavimo prvi film - rekao je Fogelson.

Dodao je i da je studio izuzetno zadovoljan onim što je do sada video.

- Od posljednjeg puta kada smo se sastali na izveštaju o zaradi, sada smo imali veliko zadovoljstvo da vidimo rediteljsku verziju prvog filma, i ona je izuzetna - kaže Fogelson.

(informer)