Logo

Objavljen prvi trejler za film o Majkl Džeksonu

Izvor:

Informer

07.11.2025

13:59

Komentari:

0
Објављен први трејлер за филм о Мајкл Џексону
Foto: Youtube screenshot/ Universal Pictures

Objavljen je prvi trejler za dugo očekivani biografski film o Majklu Džeksonu pod nazivom "Michael".

U naslovnoj ulozi pojaviće se stvarni Džeksonov nećak, Džafar Džekson, dok će ulogu njegovog oca, Džoa Džeksona, tumačiti Kolman Domingo, nominovan za Oskara. Film će u bioskope stići 24. aprila 2026. godine.

Režiju potpisuje Antoan Fuka, poznat po ostvarenjima Training Day i The Equalizer, dok je scenario napisao Džon Logan, autor filmova Gladijator i Skajfol. Uloge Džeksonove majke Ketrin poverena je Niji Long (Empire, Boyz n the Hood), a Majls Teler igraće Džona Branku, advokata i menadžera koji je bio ko-izvršilac Džeksonovog imanja i jedan od producenata filma.

princ endru

Svijet

Demokrate u odboru Predstavničkog doma pozvale bivšeg princa Endrua da svjedoči

Trejler prikazuje Majkla Džeksona u studiju sa Kvinsijem Džonsom, dok se pripremaju za snimanje jedne od pjesama iz čuvene "Triler" ere. Kadrovi iz studija smjenjuju se scenama nastupa i prizorima obožavanja fanova, prikazujući kontrast između umjetnikovog privatnog i javnog života.

Predsjednik filmske grupacije Lionsgate, Adam Fogelson, govorio je o potencijalnom nastavku tokom kvartalnog izvještaja o zaradi, prenosi The Hollywood Reporter.

- Iako još nismo spremni da potvrdimo planove za drugi film, mogu vam reći da kreativni tim vrijedno radi kako bismo bili u poziciji da isporučimo još Majkla ubrzo nakon što objavimo prvi film - rekao je Fogelson.

Dodao je i da je studio izuzetno zadovoljan onim što je do sada video.

- Od posljednjeg puta kada smo se sastali na izveštaju o zaradi, sada smo imali veliko zadovoljstvo da vidimo rediteljsku verziju prvog filma, i ona je izuzetna - kaže Fogelson.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Majkl Džekson

film

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познат идентитет ухапшених инспектора

Hronika

Poznat identitet uhapšenih inspektora

41 min

0
Ово је коначна одлука Звезде о Владану Милојевићу!

Fudbal

Ovo je konačna odluka Zvezde o Vladanu Milojeviću!

44 min

0
Ухапшени инспектори спроведени у Републичко јавно тужилаштво

Hronika

Uhapšeni inspektori sprovedeni u Republičko javno tužilaštvo

47 min

0
Вожња с празним резервоаром: Погледајте какву штету може изазвати

Auto-moto

Vožnja s praznim rezervoarom: Pogledajte kakvu štetu može izazvati

49 min

0

Više iz rubrike

Ево гдје ће глумити Меган Маркл након 8 година паузе

Scena

Evo gdje će glumiti Megan Markl nakon 8 godina pauze

1 h

0
Мало ко зна како се стварно зове Лепа Лукић, ево шта јој пише у личној карти

Scena

Malo ko zna kako se stvarno zove Lepa Lukić, evo šta joj piše u ličnoj karti

6 h

0
Наташа и Владо први пут заједно након 20 година бурног односа

Scena

Nataša i Vlado prvi put zajedno nakon 20 godina burnog odnosa

6 h

0
Џенифер Лопез одбила улогу у еротском филму: Колегиницу сцена лансирала у звијезде

Scena

Dženifer Lopez odbila ulogu u erotskom filmu: Koleginicu scena lansirala u zvijezde

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

30

Ovih 9 osobina nasljeđujemo od baki i djedova

14

28

Suzana Jovanović se oglasila nakon vijesti da postaje baka

14

23

Brisel uveo vize Rusima, Zaharova: Šta će im turisti kada imaju migrante i Ukrajince

14

23

Najnovije ažuriranje: Kako Gugl želi da vas spriječi da koristite ChatGPT

14

11

Savjeti proizvođača: Kako manjak goriva šteti vašem automobilu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner