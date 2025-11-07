Uhapšeni inspektori sprovedeni u Republičko javno tužilaštvo

Miroslav Lazić, načelnik Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove u Doboju, koji je uhapšen zbog primanja mita sproveden je u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske.

Zajedno s njim uhapšeni su, i u tužilaštvo sprovedeni Zlatko Kuzmić, Bojan Popović i Slađan Nešković, koji su osumnjičeni za pomaganje Laziću u koruptivnim radnjama.

Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni su na mjesečnom nivou obilazili više privrednih subjekata kojima su za određene iznos opraštali određene nepravilnosti.

Inspektore će u naredna 24 sata ispitati postupajući tužilac Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala nakon čega će donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Podsjetimo, Lazić je uhapšen juče u akciji Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u Doboju.

”Policijski službenici Uprave kriminalističke policije lišili su slobode M.L. iz Doboja zbog počinjenih krivičnih djela primanje mita i trgovina uticajem. Osumnjičeni je uhapšen neposredno nakon izvršenja navedenih krivičnih djela”, saopštio je ranije MUP Republike Srpske.

Nakon hapšenja izvršen je pretres vozila i lokacija koje je koristio osumnjičeni.