Vožnja s praznim rezervoarom: Pogledajte kakvu štetu može izazvati

Nema ništa gore nego kada uskočite u automobil dok kasnite na posao i ugledate upaljenu lampica za gorivo. Ostati bez goriva jedno je od najneugodnijih iskustava koje možete doživjeti kao vozač, ali gotovo da se to desi većini barem jednom u životu.

Može li to zaista oštetiti vaše vozilo? Pročitajte u nastavku.

Razumijevanje sistema goriva

Kod modernih vozila s ubrizgavanjem goriva, bilo da je riječ o benzinskim ili dizel motorima, glavna pumpa za gorivo nalazi se unutar rezervoara. Smještena je gotovo na samom dnu, unutar modularne jedinice za rezervu (MRA). Ove jedinice su dizajnirane tako da pumpa uvijek bude uronjena u gorivo, jer ono služi i za hlađenje i podmazivanje pumpe kako bi ostala funkcionalna, navode iz AutoGuru.

Kada je rezervoar prazan, pumpa radi bez podmazivanja i hlađenja, što s vrijemenom može dovesti do oštećenja. Iako se možda neće odmah pokvariti ako se to desi jednom, ponavljanje takve situacije može izazvati pregrijavanje i kvar pumpe, a tada je jedina opcija zamjena. Ovo je posebno važno za vozače koji žele izbjeći nepotrebne popravke i troškove.

Starija vozila i problemi s talogom

Kod starijih vozila, rezervoari su često izrađeni od metala. Stalni kontakt s gorivom i nečistoćama dovodi do korozije, a talog se taloži na dnu rezervoara. Kada je nivo goriva nizak, taj talog može dospjeti do pumpe i oštetiti njene unutrašnje dijelove, kao i začepiti filter goriva. U tom slučaju, jedino rješenje je zamjena pumpe i filtera, a ponekad i čišćenje ili zamjena cijelog rezervoara.

Moderni rezervoari – prednosti, ali i izazovi

Srećom, većina današnjih rezervoara izrađena je od plastike, što je značajno smanjilo problem korozije i taloga. Ipak, talog se i dalje može pojaviti zbog kontaminiranog goriva, loše zatvorenih čepova rezervoara i drugih izvora. Najbolje je pratiti nivo goriva i dopuniti ga prije nego se upali lampica za rezervu kako bi se izbjegli potencijalni problemi.

Dizel motori

Ako vozite dizela, vožnja s malo ili bez goriva može biti još problematičnija. Zbog visokog pritiska u sistemu ubrizgavanja, suvi rad pumpe i cijevi može izazvati skupa oštećenja na pumpi i injektorima. Nakon što se rezervoar ponovo napuni, cijeli sistem mora se odzračiti kako bi se uklonio vazduh — u suprotnom može doći do lošeg rada motora, gašenja i drugih problema.

Preporuke proizvođača

Većina proizvođača preporučuje da se vozilo dopuni gorivom čim kazaljka padne ispod jedne četvrtine rezervoara. To je dobra praksa kako bi se spriječili problemi i osigurala efikasnost rada motora.

Savjeti za ekološki osvještene vozače

Za one koji žele produžiti vijek trajanja svog vozila i smanjiti uticaj na okolinu:

Sipajte na vrijeme – Ne čekajte da se upali lampica. Držite rezervoar barem četvrtinu pun.

Koristite kvalitetno gorivo – Birajte provjerene brendove kako biste izbjegli kontaminaciju.

Redovno održavanje – Mijenjajte filtere goriva i pratite stanje sistema.

Vozite pametno – Održavajte konstantnu brzinu, izbjegavajte nepotrebno opterećenje i redovno servisirajte vozilo.

Vožnja s praznim rezervoarom nije samo nepraktična, već može biti i štetna. Ako želite da vaš automobil traje duže i radi efikasno, izbjegavajte ovu naviku, posebno ako vam je stalo do očuvanja okoline i ličnog budžeta.

Sljedeći put kad vidite da je kazaljka blizu nule, razmislite da odmah svratite do benzinske pumpe ili, još bolje, planirajte unapred i ostavite sebi dovoljno vremena kada ujutro krećete na posao. Mali trud, a velika razlika.