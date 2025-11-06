Logo

Vlado vozi bubu više od 50 godina: Nemojte me zvati, neće se prodati

06.11.2025

20:42

Владо вози бубу више од 50 година: Немојте ме звати, неће се продати
Foto: Printscreen/Instagram/HRT

Nemojte me zvati jer se buba neće prodati. Ovako na upit o prodaji folksvagenovog oldtajmera odgovara vlasnik Vlado Berić iz Rijeke.

U vremenu kada se automobili sve češće mijenjaju, ovaj čovjek svoj ne bi mijenjao ni za šta na svijetu. Ljubav je to koja traje više od pet decenija. Iza njih su hiljade pređenih kilometara, njegova buba nikad ga nije iznevjerila.

Bila je to ljubav na prvi pogled. Za oko mu je zapela još 60-ih, kada je sebi rekao "bićeš moja". Nekoliko godina poslije tako je i bilo.

"Kupio sam je 6. maja 1975. godine u Opatiji. I od tada ju stalno vozim", kaže Berić za HRT.

Sjećanja su živa, a i originalni račun.

"Štedio sam, bio sam kondukter na relaciji Rijeka-Lovran i sve što mi je ostalo od putnika kao kusur ja sam ušparao i kupio novu bubu", kaže on.

Bubi je danas više od 50 godina, ali radi kao sat.

"Motor je njegov, originalan i isti mehaničar ga održava od prvog dana, tj. 51 godinu. Ima još uvijek dobro paljenje", priznaje Vlado.

Na pitanje kakvi smo vozači odgovara:

"Ima dobrih, ima loših, ali smeta mi što ljudi ne paze na znakove, a ja onda kažem: 'Ako voziš polako stići ćeš daleko, ako voziš brzo doći ćeš kući 'smrzo'".

Prešla hiljade kilometara

Prešla je buba hiljade kilometara, od Njemačke do Rumunije, izdržala bure, vrućine. Iznevjerila nikad nije.

