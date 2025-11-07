Logo

Nove informacije o Vujadinu Saviću zbunile sve

Нове информације о Вујадину Савићу збуниле све

Nakon vijesti da je Vujadin Savić u jeku skandala sa A.K. napustio Srbiju, pojavile su se nove tvrdnje i zbunile javnost.

Naime, izvor blizak Vujadinu Saviću oglasio se za domaće medije sa tvrdnjama da je on sve vrijeme u Srbiji, a ne u Francuskoj kako je nedavno spekulisano.

"Nije tačno da je bilo gdje otišao, Vujadin je tu sve vrijeme. Kakve su gluposti da je otišao u Francusku, ni ne planira da ode. Tu je sa svojom porodicom koja mu je najveća podrška u ovim teškim danima", rekao je izvor za "Telegraf".

A. K. produžen pritvor

Nakon što je Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucjenu privatnim snimcima i fotografijama, njoj je određen pritvor.

Poslije hapšenja transrodna osoba je smještena u regularnu sobu muškog odjeljenja Centralnog zatvora.

Iako se radi o osobi koja se oblači kao žensko i koja ima ugrađene silikonske grudi, smještena je u muško odjeljenje s obzirom na to da nije prošla proces tranzicije i da joj je u zvaničnim dokumentima kao pol upisano M (muško).

Vujadin Mirku predložio za svjedoka

Podsjetimo, Vujadin Savić je svoju suprugu predložio za svjedoka u postupku protiv A.K, ali Mirka se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Ona je tada dostavila ljekarsku dokumentaciju kao opravdanje.

Vujadin Savić

ucjena

