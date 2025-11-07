Logo

Otvorili korpu za veš i pronašli jedno od najotrovnijih bića na svijetu

Izvor:

Telegraf

07.11.2025

18:25

Komentari:

0
Отворили корпу за веш и пронашли једно од најотровнијих бића на свијету
Foto: Unsplash

Stanovnici grada Kašmir, u australijskoj državi Kvinslend, doživjeli su iznenađenje koje nikada neće zaboraviti.

Primjetili su čudno “pomjeranje” korpe za veš i pomislili da se unutra uvukla mačka ili miš. Međutim, ono što ih je sačekalo - bilo je daleko opasnije, prenosi UPI..

Oni su odmah pozvali stručnjake za divlje životinje iz organizacije Sanšajn Koast Kečers 24/7, koji su izašli na teren.

“Dobili sam poziv o neobičnom uljezu koji se sakrio među vešom“, rekla je Samer Vulston.

Kada je otvorila korpu, i sama je nakratko zastala - jer je shvatila da se unutra sklupčala jedna od najotrovnijih zmija na svijetu, iz porodice Pseudonaja tekstils.

Na snimku koji je objavila na društvenim mrežama, može se čuti kako se šali s neočekivanim gostom: “Gospodine, šta to radite u korpi za veš?“.

Поплаве у Лесковцу

Srbija

Ciklon napravio haos u Srbiji - ulice pod vodom

Uz pomoć specijalnog alata, otrovnica je izvađena i smještena u sigurnu transportnu vreću. Na sreću, niko nije povređen, a reptil je kasnije premješten u prirodno stanište, gdje će, kako su naveli iz organizacije, “moći da istražuje ljepše okruženje nego korpu za veš“.

Na društvenim mrežama, objava je postala viralna. Mnogi su se šalili na račun zmije koja je “došla da opere malo veša“.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti nisu rijetkost u Australiji. Toplo vrijeme i otvorena vrata idealni su uslovi da zmije zalutaju u domove.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tag:

Zmija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умрла жена која је пала са терасе током свађе њеног бившег и садашњег

Hronika

Umrla žena koja je pala sa terase tokom svađe njenog bivšeg i sadašnjeg

1 h

0
Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

BiH

Šta su glavni krivci za nezdrav vazduh u BiH?

1 h

0
Поплаве у Лесковцу

Srbija

Ciklon napravio haos u Srbiji - ulice pod vodom

1 h

0
Удес у Клашницама

Hronika

Auto prevrnut: Težak udes kod Laktaša

1 h

0

Više iz rubrike

Ова ријеч у поруци има скривено значење

Zanimljivosti

Ova riječ u poruci ima skriveno značenje

3 h

1
Евро паре новац

Zanimljivosti

Kiša para stiže za ova dva horoskopska znaka

4 h

0
Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

Zanimljivosti

Nisu samo gadne – bubašvabe u domovima potajno truju vazduh endotoksinima

6 h

0
Вјеровања за Митровдан: По овоме ћемо знати да ли нас чека топла или оштра зима

Zanimljivosti

Vjerovanja za Mitrovdan: Po ovome ćemo znati da li nas čeka topla ili oštra zima

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

32

50 godina rada Univerziteta u Banjaluci

19

20

Kako Republika Srpska danas izgleda u očima svijeta?

19

14

Hoće li biti prijevremenih izbora?

19

11

Zemljotres na društvenim mrežama zbog Breskvice

19

09

Novi granični prelaz u Gradišci još čeka zeleno svjetlo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner