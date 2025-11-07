Otvorili korpu za veš i pronašli jedno od najotrovnijih bića na svijetu

Stanovnici grada Kašmir, u australijskoj državi Kvinslend, doživjeli su iznenađenje koje nikada neće zaboraviti.

Primjetili su čudno “pomjeranje” korpe za veš i pomislili da se unutra uvukla mačka ili miš. Međutim, ono što ih je sačekalo - bilo je daleko opasnije, prenosi UPI..

Oni su odmah pozvali stručnjake za divlje životinje iz organizacije Sanšajn Koast Kečers 24/7, koji su izašli na teren.

“Dobili sam poziv o neobičnom uljezu koji se sakrio među vešom“, rekla je Samer Vulston.

Kada je otvorila korpu, i sama je nakratko zastala - jer je shvatila da se unutra sklupčala jedna od najotrovnijih zmija na svijetu, iz porodice Pseudonaja tekstils.

Na snimku koji je objavila na društvenim mrežama, može se čuti kako se šali s neočekivanim gostom: “Gospodine, šta to radite u korpi za veš?“.

Uz pomoć specijalnog alata, otrovnica je izvađena i smještena u sigurnu transportnu vreću. Na sreću, niko nije povređen, a reptil je kasnije premješten u prirodno stanište, gdje će, kako su naveli iz organizacije, “moći da istražuje ljepše okruženje nego korpu za veš“.

Na društvenim mrežama, objava je postala viralna. Mnogi su se šalili na račun zmije koja je “došla da opere malo veša“.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti nisu rijetkost u Australiji. Toplo vrijeme i otvorena vrata idealni su uslovi da zmije zalutaju u domove.

(Telegraf.rs)