Bogdanović dvocifren u porazu Klipersa od Finiksa

Tanjug

07.11.2025

09:00

Богдановић двоцифрен у поразу Клиперса од Финикса

Košarkaši Finiks sansa pobijedili su Los Anđeles kliperse rezultatom 115:102 u NBA ligi. Bogdan Bogdanović postigao je 12 poena za ekipu Klipersa.

Finiks je upisao četvrti trijumf u sezoni, dok je Klipersima ovo bio peti poraz u NBA ligi.

U centru pažnje bio je Džejlen Grin, koji je u svom debiju za Sanse ubacio 29 poena. Grin je propustio prvih osam utakmica sezone zbog povrede zadnje lože, a sada je odigrao 23 minuta i imao šut iz igre 10/20, uz šest pogođenih trojki iz 13 pokušaja.

Pored njega, Devin Buker je dodao 24 poena, Grejson Alen 18, a Rojs O’Nil 17 poena, od čega 11 u trećoj četvrtini kada je Finiks napravio ključnu razliku i stekao dvocifrenu prednost koju nije ispuštao do kraja meča.

U redovima Klipersa najbolji je bio Ivica Zubac sa 23 poena i 11 skokova, dok je Kem Kristi dodao 17, Džon Kolins 13. Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović upisao je 12 poena, pet asistencija i četiri skoka za 29 minuta na parketu. Bogdanović je pogodio dvije trojke iz šest pokušaja.

Tim iz Los Anđelesa nastupio je bez Džejmsa Hardena, koji je odsustvovao iz ličnih razloga, i Kavaja Lenarda, koji se oporavlja od povrede skočnog zgloba.

Posebnu pažnju izazvao je povratak Bredlija Bila u Finiks, ovoga puta u dresu Klipersa. Bil je imao slab učinak, pogodio je samo dva šuta iz 14 pokušaja i meč završio sa pet poena, uz povremene zvižduke navijača.

Naredni meč ova dva tima igra se u 9. novembra.

Bogdan Bogdanović

Košarka

NBA

