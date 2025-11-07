Poznata kompanija proglasila stečaj nakon 70 godina

Njemački proizvođač kupaćih kostima Adolf Ridl GmbH & Co. KG, poznat po brendovima Sanfler, Olympia, Sanmarin i Vejvmejker, nakon više od 70 godina poslovanja proglasio je stečaj zbog privredne krize.

Plate zaposlenika biće privremeno osigurane putem stečajne naknade, a slučaj simbolizuje sve dublje probleme njemačke industrije i srednjih preduzeća.

Privredna kriza koja posljednjih mjeseci potresa Njemačku prisilila je još jedno tradicionalno preduzeće na koljena. Kompanija s više od 70 godina istorije, proizvođač kupaćih kostima proglašena je insolventnom.

Prema odluci Okružnog suda u Bayreutu, za privremenog stečajnog upravnika imenovan je nirnberški advokat Joahim Exner, koji je, kako navodi Radio Mainvele, svoj posao započeo u četvrtak.

Portal "inbayreuth" takođe izvještava o stečaju te naglašava kako će plate zaposlenika biti privremeno osigurane putem stečajne naknade za period od tri mjeseca.

Kompanija je osnovana prije više od sedam decenija i na svojoj službenoj internet stranici opisuje se kao tradicionalno, porodično vođeno srednje preduzeće. Poznata je po svojim brendovima kupaćih kostima, koji se prodaju putem specijalizovanih trgovina u više evropskih zemalja.

Ova insolventnost još je jedan pokazatelj dubokih problema koji trenutno pogađaju njemačku industriju, naročito srednja preduzeća koja se suočavaju s rastućim troškovima, padom potražnje i nesigurnim tržišnim uslovima.