Sijarto: Mađarska u potpunosti podržava Trampove mirovne napore

Izvor:

Tanjug

07.11.2025

17:50

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarska nastavlja da u potpunosti podržava mirovne napore američkog predsjednika Donalda Trampa i spremna je da obezbijedi mjesto za pregovore o rješavanju rata u Ukrajini, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto.

Kako je saopšteno iz mađarskog Ministarstva spoljnih poslova, Sijarto koji boravi u posjeti Vašingtonu, izjavio je samo dva sata prije sastanka mađarskog premijera Viktora Orbana i Trampa da je ulog veoma visok, jer će jedna od najvažnijih tačaka na dnevnom redu biti pitanje mira u Ukrajini, prenosi MTI.

"Današnji sastanak je od velikog značaja jer jedini evropski premijer koji je tri i po godine zauzimao isti pro-mirovni stav i koji je nesumnjivo podržavao mirovne napore Donalda Trampa dolazi da vidi američkog predsjednika", kazao je Sijarto.

On je naveo da je važno razmotriti kako Mađarska može još više doprinijeti mirovnim naporima američkog predsjednika.

"Ranije smo dobili častan zahtjev da budemo domaćini mirovnog samita između američkog i ruskog predsjednika u Budimpešti. Mađarska i Budimpešta su, naravno, spremne za ovo. Premijer će to danas potvrditi američkom predsjedniku", istakao je Sijarto.

Dodao je da je "Mađarska spremna da bude domaćin mirovnih pregovora".

Ротација полиција

Svijet

Naoružani muškarac više sati bio zabarikadiran u zgradi

"Smatramo prirodnim da su potrebne pripreme za okončanje tako složenog, krvavog rata koji je otvorio nevjerovatne rane i za održavanje uspješnog mirovnog samita. Ovo može potrajati nedjeljama ili čak mjesecima, što mislim da je prirodno. Stoga ne smijemo odustati od nade u mir, već da intenziviramo naše napore", rekao je Sijarto.

On je pozdravio činjenicu da dvije najuticajnije zemlje u globalnoj ekonomiji, Sjedinjene Američke Države i Kina, imaju slične stavove po pitanju mira.

"Ako su Amerikanci i Kinezi za mir, onda postoji veća šansa da se mir na kraju vrati u centralnu Evropu. Kina je već preduzela inicijative u Ujedinjenim nacijama, jer smo zajednički formirali Grupu prijatelja za mir. Posvećenost američkog predsjednika je nesumnjiva, tako da mislim da će činjenica da se Amerikanci i Kinezi zajedno zalažu za mir svakako pomoći", zaključio je Sijarto.

Peter Sijarto

Donald Tramp

