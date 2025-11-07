Uhapšena državljanka BiH zbog teškog ubistva u pokušaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine M. A. (24) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, saopštio je MUP.

Juče oko četiri časa M. A. po ulasku u Policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, nožem je nasrnula na tridesetosmogodišnjeg policijskog službenika koji je u namjeri da je spriječi, nakon više upozorenja, ispalio hice iz vatrenog oružja i ranio je u nogu.

Naime, dvadesetčetvorogodišnja žena je ušla u prostorije PS Savski venac, a nakon kraće rasprave sa policijskim službenikom tražila je da „policija ide u Ćacilend“, i bez ikakvog povoda, izvadila nož i krenula ka njemu, nakon čega je policijski službenik izvadio pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Republika Srpska Dodik: Najveći grijeh Republike Srpske je što je uspješna i stabilna

Ona je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju.

Prilikom intervencije i pokušaja da izbjegne napad, policijski službenik je zadobio povrede i ukazana mu je ljekarska pomoć.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, piše Telegraf.rs.