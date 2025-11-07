Logo

Uhapšena državljanka BiH zbog teškog ubistva u pokušaju

Izvor:

Telegraf

07.11.2025

17:29

Komentari:

0
Ухапшена држављанка БиХ због тешког убиства у покушају
Foto: Pixabay

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanku Bosne i Hercegovine M. A. (24) zbog sumnje da je izvršila krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, saopštio je MUP.

Juče oko četiri časa M. A. po ulasku u Policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, nožem je nasrnula na tridesetosmogodišnjeg policijskog službenika koji je u namjeri da je spriječi, nakon više upozorenja, ispalio hice iz vatrenog oružja i ranio je u nogu.

Naime, dvadesetčetvorogodišnja žena je ušla u prostorije PS Savski venac, a nakon kraće rasprave sa policijskim službenikom tražila je da „policija ide u Ćacilend“, i bez ikakvog povoda, izvadila nož i krenula ka njemu, nakon čega je policijski službenik izvadio pištolj i nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Najveći grijeh Republike Srpske je što je uspješna i stabilna

Ona je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju.

Prilikom intervencije i pokušaja da izbjegne napad, policijski službenik je zadobio povrede i ukazana mu je ljekarska pomoć.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, piše Telegraf.rs.

Podijeli:

Tag:

pokušaj ubistva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Највећи гријех Републике Српске је што је успјешна и стабилна

Republika Srpska

Dodik: Najveći grijeh Republike Srpske je što je uspješna i stabilna

2 h

2
Усташлук у Задру

Region

''Srbe ćemo klati'': Jeziva poruka u blizini škole

2 h

0
Велики дио Бањалуке остаје без струје

Banja Luka

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

2 h

0
ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

Društvo

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

2 h

0

Više iz rubrike

Посвађао се са комшиницом, па је лопатом ударио по глави и стомаку

Hronika

Posvađao se sa komšinicom, pa je lopatom udario po glavi i stomaku

3 h

0
Мајка која је тукла дијете у аутобусу

Hronika

Šamarala dijete pred svima u autobusu, policija na nogama

3 h

1
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Uhapšena dva nasilnika: Brutalno mučili supruge

4 h

0
Дјевојка угризла полицајца за раме

Hronika

Djevojka ugrizla policajca za rame

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

32

50 godina rada Univerziteta u Banjaluci

19

20

Kako Republika Srpska danas izgleda u očima svijeta?

19

14

Hoće li biti prijevremenih izbora?

19

11

Zemljotres na društvenim mrežama zbog Breskvice

19

09

Novi granični prelaz u Gradišci još čeka zeleno svjetlo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner