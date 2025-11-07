Logo

Uhapšena dva nasilnika: Brutalno mučili supruge

Informer

07.11.2025

15:29

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Po nalogu dežurnih tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Čukarica i PS Surčin donijeli su dva rješenja o zadržavanju okrivljenih za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična djela Nasilje u porodici.

"Ž.Č. (rođen 1991. godine) kojem se stavlja na teret da je dana 02.11.2025. godine primjenom nasilja i prijetnjom da će napasti na život ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet svoje vanbračne supruge i S.J. (rođen 1970. godine) kojem se stavlja na teret da je dana 06.11.2025. godine izvršio krivično djelo na štetu svoje supruge na taj način što je prekršio izrečenu mjeru zaštite od nasilja u porodici i na štetu svog sina kojem je uputio prijetnju da će napasti na njegov život i tako ugrozio njegovo spokojstvo.

Policija Srbija

Hronika

Djevojka ugrizla policajca za rame

Okrivljeni su u zakonskom roku saslušani u tužilaštvu u prisustvu branilaca kada su negirali izvršenje krivičnih djela.

Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećene i svjedoke i da će ponoviti krivično delo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnijelo prijedloge za određivanje pritvora, piše Informer.

nasilje u porodici

