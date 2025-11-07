Logo

Orban: Imam nekoliko ideja

Izvor:

Sputnjik

07.11.2025

21:01

Орбан: Имам неколико идеја
Foto: Tanjug/AP/Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl

Imam nekoliko ideja o okončanju sukoba u Ukrajini i izložiću ih šefu Bele kuće, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban pred sastanak sa američkim liderom Donaldom Trampom u Vašingtonu.

„Imamo nekoliko ideja i predstavićemo ih“, odgovorio je Orban.

Jedini koji se zalažu za mir u Ukrajini su Sjedinjene Američke Države i „mala Mađarska u Evropi“, primjetio je mađarski zvaničnik.

Orban je, istovremeno, napomenuo da je došao u Sjedinjene Države kako bi što više pomogao mirovnim naporima američkog predsjednika.

„Zapadni svijet je napravio ogromnu grešku prije nekoliko godina po pitanju sukoba u Ukrajini i to treba zaustaviti“, poručio je on.

hapsenje policija rs

Hronika

Hapšenja u Srpskoj zbog ''snajperista u Srbiji''

Prethodni američki predsjednik Džozef Bajden je faktički podstakao početak ukrajinskog sukoba, ocijenio je Orban.

„Mnoge zemlje žele da se sukob u Ukrajini nastavi jer vjeruju da Kijev može pobjediti na bojnom polju, ali to je pogrešno shvatanje“, konstatovao je Orban.

Prema njegovim riječima, ako Ukrajina pobjedi u ratu protiv Rusije to će biti čudo.

Pored toga, mađarski zvaničnik je naglasio da je snabdijevanje naftom i gasom iz Rusije od vitalnog značaja za Mađarsku i iz te perspektive ona namjerava da razgovara o ovom pitanju sa Sjedinjenim Državama.

Sjedinjene Države i Mađarska su sada u dobroj poziciji da započnu novo poglavlje u odnosima između dvije zemlje, zaključio je mađarski zvaničnik, piše Sputnjik.

