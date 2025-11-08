Orban: Mađarska izuzeta od američkih sankcija

Mađarska je dobila potpuno izuzeće od američkih sankcija, potvrdio je premijer te zemlje Viktor Orban nakon sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

Mađarski premijer je rekao da je Mađarska dobila neograničeno izuzeće od američkih sankcija u slučaju naftovoda "Družba" i gasovoda "Turski tok".

"U svim pitanjima koja su važna sa stanovišta mađarskih interesa, održani su ministarski razgovori", istakao je Orban na konferenciji za novinare i dodao da je odbranjena nacionalna politika smanjenja energetskih troškova.

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto potvrdio je ovu vijest na društvenim mrežama.

"Potpisali smo: energetsko snabdevanje Mađarske je obezbijeđeno!", napisao je Sijarto.

Premijer je takođe objavio da je postignut sporazum u oblasti nuklearne energije.

Kompanija "Vestinghaus" će se uključiti u mađarske nuklearne projekte, što do sada nije bilo uobičajeno. Dio ovog sporazuma odnosi se i na nabavku nuklearnog goriva.

Orban je istovremeno najavio da je postignut dogovor i u vezi sa projektom "Pakš 2", pri čemu se izuzeće od sankcija ne produžava, već se u ukida mogućnost uvođenja istih.

"Nikakve prepreke nisu se pojavile od strane Amerikanaca po ovom pitanju", dodao je.

Društvo Magla smanjuje vidljivost na putevima

On je dodao da su Sjedinjene Države zainteresovane za ekonomsku stabilnost Mađarske, pa je stvoren novi sistem američko-mađarske saradnje. Tokom razgovora su strane razmotrile američke investicije u Mađarskoj, a Orban je zatražio od predsjednika Trampa da podrži dalje ulaganje.

"U Mađarskoj trenutno posluje oko 1.400 američkih kompanija, koje obezbjeđuju posao za oko 100.000 naših sunarodnika", rekao je premijer, dodajući da ova ulaganja podižu i tehnološki nivo mađarske industrije.

Orban je takođe naglasio da je Mađarska ponudila podršku Sjedinjenim Državama u nastojanjima da se postigne mir u Ukrajini.

"Ako bude potrebno, u svemu ćemo podržati američke inicijative za uspostavljanje mira", zaključio je Orban.

Potvrdio je da će planirani mirovni samit između Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina u Budimpešti biti održan kada za to dođe vrijeme, piše RT Balkan.