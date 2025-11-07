Logo

Uhapšen treći zatvorenik koji je greškom pušten iz zatvora

Izvor:

Indeks

07.11.2025

21:33

Komentari:

0
Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора
Foto: Unsplash

Alžirski državljanin i registrovani seksualni prestupnik Brahim Kadur-Šerif (24), koji je prošle nedjelje greškom pušten iz zatvora Vandsvort, uhapšen je danas u Londonu.

Policija ga je pronašla u Finsberi parku nakon dojave građana. Kada su mu prišli, tvrdio je da je "neko drugi", a tokom hapšenja je bjesnio i vikao na prolaznike.

Šerif je pušten 29. oktobra, ali zatvorska služba šest dana nije obavjestila policiju o grešci. Tek tada je pokrenuta potraga.

Prilikom hapšenja, potvrđen mu je identitet, pa je priveden zbog nezakonitog boravka na slobodi i sumnje na napad na službeno lice u ranijem incidentu.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Turska izdala nalog za hapšenje Netanjahua

Ovaj slučaj je treći sličan propust u kratkom roku u istom zatvoru. Prije nekoliko dana greškom su puštena još dvojica osuđenika, jedan seksualni prestupnik i jedan prevarant.

Ministar pravde Dejvid Lami izjavio je da je "zatvorski sistem u krizi" i da su potrebne hitne reforme, najavivši strože kontrole puštanja zatvorenika i nezavisnu istragu o propustima u sistemu, piše Indeks.

Zatvor

Velika Britanija

