Uhapšen treći zatvorenik koji je greškom pušten iz zatvora

Alžirski državljanin i registrovani seksualni prestupnik Brahim Kadur-Šerif (24), koji je prošle nedjelje greškom pušten iz zatvora Vandsvort, uhapšen je danas u Londonu.
Policija ga je pronašla u Finsberi parku nakon dojave građana. Kada su mu prišli, tvrdio je da je "neko drugi", a tokom hapšenja je bjesnio i vikao na prolaznike.
Šerif je pušten 29. oktobra, ali zatvorska služba šest dana nije obavjestila policiju o grešci. Tek tada je pokrenuta potraga.
Prilikom hapšenja, potvrđen mu je identitet, pa je priveden zbog nezakonitog boravka na slobodi i sumnje na napad na službeno lice u ranijem incidentu.
Ovaj slučaj je treći sličan propust u kratkom roku u istom zatvoru. Prije nekoliko dana greškom su puštena još dvojica osuđenika, jedan seksualni prestupnik i jedan prevarant.
Ministar pravde Dejvid Lami izjavio je da je "zatvorski sistem u krizi" i da su potrebne hitne reforme, najavivši strože kontrole puštanja zatvorenika i nezavisnu istragu o propustima u sistemu, piše Indeks.
BREAKING: Exclusive Sky News footage shows Algerian sex offender, Brahim Kaddour-Cherif, being arrested after he was mistakenly released from prison.— Sky News (@SkyNews) November 7, 2025
Warning: This video contains swearing.https://t.co/m8pyR8BfvB
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/z0CUzrButY
