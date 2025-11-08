Logo

Pucao na radnika iz BiH jer mu je smetala buka sa gradilišta

08.11.2025

07:53

Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта
Foto: Pixabay

U Regionalnom sudu u Traunštajnu danas je počelo suđenje 68-godišnjem Nijemcu koji se tereti za pokušaj ubistva nakon incidenta iz maja mjeseca kada je pucao na radnika iz Bosne i Hercegovine.

Kako se moglo čuti na suđenju, penzioneru iz Rozenhajma je smetala buka sa gradilišta koje se nalazi uz njegov stambeni objekat. On je prvo sa prozora počeo da viče i vrijeđa radnika iz BiH, upućujući mu uvredljive opaske.

Nakon verbalnog napada, zaprijetio je da će pucati. Tada mu je radnik rekao da će zvati policiju. Iako mu niko nije vjerovao, penzioner je ostao odlučan u svojoj namjeri, ispalio je metak, koji je radnika promašio za pola metra.

Nakon ovoga, radnik je odmah pozvao policiju, koja je zajedno sa specijalnom jedinicom izašla na teren, ali je penzioner već pobjegao u kuću.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ekonomija

Poskupljuje gorivo u BiH

Policija i specijalci su prvo pregovarali sa njim, a onda su upali u stan i uhapsili ga. U njegovom stanu, policajci su, pored pištolja, pronašli revolver, municiju i nekoliko Molotovljevih koktela.

Pored pokušaja ubistva, optužnica ga tereti i za nedozvoljeno držanje oružja te kršenje njemačkih zakona o oružju, pišu Nezavisne.

